Một quốc gia ngoài EU tham gia chương trình “Hành động an ninh vì châu Âu”

Các quan chức EU cho biết Canada đã chính thức đạt thỏa thuận gia nhập chương trình “Hành động an ninh vì châu Âu” (SAFE) trị giá 150 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU). Đây là lần đầu tiên một quốc gia ngoài EU tham gia chính thức vào sáng kiến mua sắm chung hàng đầu của khối. Thỏa thuận sau đó được Ủy ban châu Âu xác nhận.

Thủ tướng Canada Mark Carney trao đổi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada lần thứ 20 tại Brussels. Ảnh tư liệu: AFP.

Trong tuyên bố chung với Canada, Ủy ban châu Âu nêu rõ: “Đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác ngày càng sâu rộng giữa EU và Canada, đồng thời thể hiện các ưu tiên chung của hai bên”

Thông tin này được công bố sau nhiều tháng đàm phán kỹ thuật phức tạp và đã được thông báo trực tiếp tới các bộ trưởng tham dự Hội đồng Ngoại giao ngày 1/12. Ủy viên Quốc phòng Andrius Kubilius cho biết các cuộc đàm phán với Ottawa đã chính thức kết thúc.

Việc gia nhập SAFE – chương trình cho vay hỗ trợ mua vũ khí chung – sẽ giúp Canada tiếp cận các dự án quốc phòng được tài trợ chung và mở cơ hội cho các công ty Canada tham gia các dự án mua sắm do EU hỗ trợ. Đối với Brussels, sự tham gia của một đối tác G7 tăng thêm uy tín cho SAFE, hỗ trợ điều phối nhu cầu vũ khí dài hạn và nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội: “Chào mừng Canada tham gia SAFE! Khi các đối tác cùng chí hướng hợp lực về an ninh và quốc phòng trong một thế giới đầy biến động, các quốc gia mạnh hơn, ngành công nghiệp hưởng lợi và người dân được bảo vệ tốt hơn.”

Theo quy định của SAFE, các nước thứ ba có thể chiếm tối đa 35% giá trị một hệ thống vũ khí được tài trợ. Canada sẽ được phép chiếm tỷ lệ lớn hơn nhưng phải trả phí “tương xứng với lợi ích mà nước đối tác và các đơn vị của họ dự kiến nhận được,” dựa trên GDP, năng lực cạnh tranh công nghiệp và mức độ hợp tác với các nhà sản xuất châu Âu.

Các vấn đề khác được thảo luận trong đàm phán bao gồm quyền kiểm soát sở hữu trí tuệ và giới hạn thành phần không thuộc EU trong các hệ thống nhạy cảm như drone, hệ thống phòng thủ tên lửa và các thiết bị chiến lược.

Thanh Hằng

Nguồn: Politico