Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Chính phủ Italy vừa thực hiện một điều chỉnh nhỏ nhưng đáng chú ý liên quan đến bài quốc ca của nước này bằng việc loại bỏ từ “Si!” (có nghĩa là “có” hoặc “vâng”) ở cuối bài. Đây là nỗ lực nhằm đưa bản hùng ca này trở lại đúng với nguyên tác lịch sử.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Italy ngày 23/12, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn chính thức về thay đổi này nhằm tuân thủ sắc lệnh của Tổng thống công bố hồi tháng 5, trong đó yêu cầu quốc ca phải dựa trên phiên bản gốc.

Trước khi thay đổi, bài quốc ca “Anh em nước Italy” (Fratelli d'Italia) thường kết thúc bằng câu: “Chúng ta sẵn sàng hy sinh! Chúng ta sẵn sàng hy sinh! Italy đã kêu gọi! Vâng!”. Giờ đây, từ “vâng” đó sẽ không còn xuất hiện trong lời bài hát chính thức.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản, loại bỏ những phần bổ sung không có trong lời gốc của tác giả.

Ca khúc “Anh em nước Italy” được nhà thơ Goffredo Mameli sáng tác năm 1847 trước khi nước này thống nhất. Trong bản gốc của Mameli không có từ “Si” ở cuối bài. Tuy nhiên, từ này lại xuất hiện trong bản nhạc phổ do Michele Novaro biên soạn cùng năm đó.

Sự thay đổi này thu hút sự chú ý, vì tên bài quốc ca “Fratelli d'Italia” cũng chính là tên đảng chính trị của đương kim Thủ tướng Giorgia Meloni. Tuy nhiên, giới chức nước này nhấn mạnh đây thuần túy chỉ là việc chuẩn hóa văn hóa và lịch sử.

Hiện tại, bản sao của lời quốc ca và nhạc phổ nguyên gốc đã được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử chính thức của chính phủ để người dân đối chiếu./.

Theo TTXVN