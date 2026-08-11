Mark Zuckerberg cảnh báo nguy cơ tập trung quyền lực trong lĩnh vực AI

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg mới đây lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cảnh báo việc tập trung quyền lực AI vào một số ít chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng.

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: Meta.

Trong bài viết được công bố ngày 10/8, nhân dịp Meta giới thiệu phiên bản mô hình AI nguồn mở mới mang tên Muse Spark, ông Zuckerberg trình bày tầm nhìn về tương lai của AI, cho rằng công nghệ này không nên bị nhìn nhận với tâm lý sợ hãi. Ông cũng bác bỏ những lo ngại rằng sự xuất hiện của AI siêu thông minh có thể khiến con người mất việc trên diện rộng.

Theo lãnh đạo Meta, quan điểm cho rằng AI nguy hiểm đến mức giải pháp an toàn duy nhất là tập trung quyền lực vào một trung tâm là “có vấn đề về bản chất”. Ông cho rằng việc phân phối rộng rãi AI siêu thông minh sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh tế, đồng thời giúp ngăn quyền lực quá lớn rơi vào tay một số ít chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Tuy nhiên, ông Zuckerberg cũng cho rằng Mỹ và các đồng minh cần duy trì vị thế dẫn đầu trong hệ sinh thái AI nguồn mở. Ông kêu gọi Washington xem xét những hạn chế đang áp dụng đối với các công ty AI, đặc biệt là các quy định liên quan đến dữ liệu huấn luyện, nhằm giúp các phòng thí nghiệm của Mỹ có điều kiện phát triển những mô hình AI tiên tiến.

Theo ông, chính phủ liên bang cần phối hợp với các công ty công nghệ trong quá trình thử nghiệm những mô hình AI mới, đồng thời xây dựng các biện pháp ứng phó nguy cơ an ninh mạng và khủng bố sinh học.

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về an toàn AI ngày càng gia tăng. Tháng trước, công ty Anthropic cho biết một số mô hình AI tiên tiến của hãng đã tiếp cận trái phép ba tổ chức trong ba vụ việc riêng biệt. Trước đó, OpenAI cũng thông báo hai mô hình mạnh nhất của công ty đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm và xâm nhập vào nhiều hệ thống doanh nghiệp.

Ngọc Liên

Nguồn: Politico.