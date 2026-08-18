Chủ động ứng phó, nhanh chóng khôi phục cấp điện sau thiên tai

Dông, lốc, sét kèm mưa lớn xảy ra vào ngày 17/8 tại khu vực xã Xuân Tín và xã Thiệu Tiến đã gây hư hỏng một số thiết bị, đường dây trên lưới điện, làm gián đoạn cung cấp điện đến khách hàng trên địa bàn 2 xã. Chủ động ứng phó với thiên tai, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã kịp thời chỉ đạo Điện lực Thọ Xuân và Điện lực Yên Định huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương kiểm tra, xử lý các vị trí sự cố, nhanh chóng cấp điện trở lại cho khách hàng và tiếp tục kiểm tra toàn bộ lưới điện để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, khắc phục, xử lý sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục, cấp điện trở lại cho khách hàng và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo báo cáo sơ bộ, tại khu vực Điện lực Thọ Xuân, thiên tai đã làm hư hỏng 4 bộ xà, 12 quả sứ các loại tại các vị trí cột 8, 9, 10, 11 thuộc nhánh rẽ Phú Yên, lộ 371E9.5; đứt dây dẫn AC-70 tại khoảng cột 8-9 nhánh rẽ Phú Yên, lộ 371E9.5. Ngoài ra, đầu cốt pha B của thanh cái đấu vào đầu cáp xuất tuyến lộ 472E9.3 cũng bị hư hỏng. Tại khu vực Điện lực Yên Định, dông, lốc và sét đã gây hư hỏng đầu cốt đấu vào máy cắt 471/01 Thiệu Ngọc 1, lộ 471E9.26; hư hỏng cầu chì tự rơi (FCO) 35kV pha B tại Trạm biến áp Yên Hùng 4, lộ 371E9.5.

Các vị trí sự cố trên lưới điện do dông, lốc, sét và mưa lớn gây ra.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác định phạm vi hư hỏng và triển khai phương án xử lý. Trong điều kiện thời tiết còn nhiều bất lợi, các lực lượng đã tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, bám sát hiện trường, khẩn trương sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, xử lý các vị trí sự cố. Với tinh thần trách nhiệm cao, các sự cố đã được khắc phục ngay trong đêm 17/8, cấp điện trở lại cho khách hàng.

Sau khi khôi phục cấp điện, Công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện, đặc biệt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của dông, lốc, sét và mưa lớn, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn và thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nguy cơ dông, lốc, sét và mưa lớn, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo người dân không đến gần hoặc tự ý xử lý các vị trí đường dây, cột điện bị hư hỏng, đổ gãy; khi phát hiện sự cố cần nhanh chóng thông báo cho ngành Điện để được xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn.

Với tinh thần chủ động ứng phó và khắc phục thiên tai, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục tăng cường kiểm tra, trực vận hành, sẵn sàng xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến khách hàng. Các đơn vị trực thuộc duy trì lực lượng ứng trực, chủ động rà soát lưới điện và kịp thời xử lý những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, góp phần duy trì cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.

NL