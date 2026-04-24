Mexico yêu cầu Mỹ làm rõ nghi vấn đặc vụ CIA hoạt động trái phép

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vừa yêu cầu phía Mỹ cung cấp giải thích chi tiết liên quan đến thông tin cho rằng các đặc vụ tình báo Mỹ hoạt động trái phép tại bang Chihuahua, miền Bắc nước này.

Tổng thống Claudia Sheinbaum yêu cầu Mỹ làm rõ nghi vấn đặc vụ CIA hoạt động trái phép. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại họp báo ngày 23/4, bà Sheinbaum cho biết, Chính phủ Mexico “bối rối” trước các thông tin ban đầu và sẽ gửi công hàm đề nghị Washington làm rõ.

Bà Sheinbaum nhấn mạnh: “Chúng tôi cần biết chính xác những người này đã làm gì trên lãnh thổ Mexico và toàn bộ các thông tin liên quan. Những vấn đề như vậy cần phải minh bạch”.

Theo Tổng thống Mexico, pháp luật nước này quy định các đại diện nước ngoài khi thực hiện nhiệm vụ an ninh không được phép phối hợp trực tiếp với chính quyền địa phương nếu chưa thông qua Bộ Ngoại giao và các cơ chế liên bang. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan trong vụ việc được cho là không có đầy đủ giấy phép hợp lệ, kể cả trong trường hợp tham gia huấn luyện.

Trước đó, báo Washington Post dẫn nguồn tin cho biết hai nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Mexico thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô ngày 19/4 thực chất là đặc vụ của CIA. Vụ tai nạn xảy ra tại bang Chihuahua khi chiếc xe chở nhóm này rời khỏi hiện trường một chiến dịch truy quét cơ sở sản xuất ma túy ở khu vực hẻo lánh. Phương tiện được cho là lao xuống vực và phát nổ, khiến bốn người thiệt mạng, trong đó có hai công dân Mỹ.

Cái chết của các đặc vụ CIA tại Mexico làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Ảnh: AP.

Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson không xác nhận danh tính cụ thể, chỉ cho biết các nạn nhân là “nhân viên đại sứ quán”. Trong khi đó, phía Mexico cho biết lực lượng quân đội nước này không được thông báo về sự hiện diện của người nước ngoài trong chiến dịch.

Tổng thống Sheinbaum cho biết Mexico đang tiến hành điều tra để xác định liệu vụ việc có vi phạm luật an ninh quốc gia hay không, đồng thời cảnh báo đây là vấn đề “không thể xem nhẹ”. Theo quy định hiện hành, các đặc vụ nước ngoài không được phép hoạt động trên lãnh thổ Mexico nếu chưa có sự chấp thuận của chính phủ liên bang; việc phối hợp trực tiếp với chính quyền cấp bang mà không thông qua cơ quan trung ương có thể bị coi là vi hiến.

Bang Chihuahua, nơi xảy ra vụ việc hiện do phe đối lập kiểm soát. Chính phủ Mexico cho biết sẽ làm việc với chính quyền bang để làm rõ các tình tiết liên quan.

Diễn biến mới có thể tác động đến quan hệ song phương trong bối cảnh hợp tác an ninh giữa hai nước còn tồn tại nhiều khác biệt. Thời gian gần đây, Mỹ tăng cường các hoạt động nhằm đối phó tội phạm ma túy xuyên quốc gia, trong khi Mexico khẳng định sẵn sàng hợp tác nhưng không chấp nhận việc lực lượng nước ngoài hoạt động tự do trên lãnh thổ.

Thu Uyên

Nguồn: ABC News.