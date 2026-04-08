“Mắt thần” ở cơ sở

Không còi hú, không chốt chặn, nhiều vụ việc ở cơ sở được phát hiện chỉ từ vài phút trích xuất hình ảnh qua camera an ninh. Hiện nay, camera an ninh thôn, xóm đang trở thành công cụ giúp lực lượng công an các địa phương nhìn rõ diễn biến trên địa bàn rộng. Ở nhiều nơi, hệ thống camera an ninh không chỉ phục vụ xử lý sau khi xảy ra vụ việc, mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình nắm tình hình ngay từ đầu.

Lực lượng Công an xã Na Mèo cùng người dân rà soát, duy trì hệ thống camera an ninh phục vụ quản lý địa bàn.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8/1/2026, tại khu vực Piềng Vườn thuộc bản Na Mèo, xã Na Mèo, hệ thống camera an ninh ghi nhận một đối tượng di chuyển bất thường trên tuyến đường giáp biên. Tín hiệu được chuyển về Công an xã Na Mèo, đối chiếu nhanh với thông tin địa bàn, tổ công tác kiểm tra, dừng phương tiện do Hoàng Văn Tong (sinh năm 1971), trú tại bản Na Mèo điều khiển. Trong bao tải trên xe là một cá thể động vật đã bị cắt bỏ đầu, tứ chi, nội tạng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Nếu không có dữ liệu ghi nhận ban đầu từ camera an ninh, việc lần theo dấu vết gần như phụ thuộc hoàn toàn vào công tác tuần tra trực tiếp của lực lượng công an xã và các tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở.

Na Mèo là xã biên giới, hoạt động qua lại biên giới phức tạp, vi phạm thường diễn ra vào ban đêm. Từ thực tế đó, Công an xã Na Mèo lựa chọn cách tiếp cận là giữ dấu vết bằng cách bố trí camera tại các điểm có khả năng ghi nhận hành vi, lưu giữ dữ liệu để phục vụ xử lý. Thiếu tá Phạm Văn Hợp, Trưởng Công an xã Na Mèo, cho biết: “Trên cơ sở dữ liệu hình ảnh, Công an xã chủ động phân công, tổ chức kiểm tra đúng thời điểm, đúng đối tượng. Có những vụ việc nếu không có camera thì rất khó xác định diễn biến, còn khi đã có hình ảnh việc xử lý nhanh chóng và chính xác hơn”.

Từ cách tiếp cận này, hệ thống camera an ninh tại Na Mèo được triển khai theo hướng “ít nhưng trúng”. Toàn xã hiện có 28 camera an ninh được đầu tư từ nguồn xã hội hóa và quỹ quốc phòng - an ninh. Các điểm lắp đặt tập trung tại trục liên bản, khu vực giáp biên, điểm giao cắt có nguy cơ phát sinh vi phạm. Dữ liệu hình ảnh được theo dõi, trích xuất theo yêu cầu nghiệp vụ; khi phát sinh vụ việc, thông tin được đối chiếu ngay với thực tế địa bàn, rút ngắn thời gian xác minh, giảm phụ thuộc vào tuần tra trực tiếp của lực lượng công an. Tại các điểm từng phức tạp về ANTT, tỷ lệ phát hiện, xử lý vụ việc đạt khoảng 80%. Không chỉ hỗ trợ xử lý, camera an ninh còn tạo ra yếu tố răn đe, hạn chế hành vi vi phạm ngay từ đầu, nhất là trong khung giờ ban đêm.

Sau sáp nhập xã Hoằng Tiến có địa bàn rộng, mật độ dân cư và phương tiện tăng cao, đặc biệt vào mùa du lịch, yêu cầu đặt ra là bao quát và kiểm soát liên tục. Trên cơ sở đó, xã triển khai hệ thống camera an ninh theo hướng phủ rộng, với khoảng 120 mắt đặt tại các trục giao thông chính, khu dân cư đông người, khu vực ven biển và điểm dịch vụ. Hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã được tổ chức theo hướng giám sát liên hoàn, bảo đảm theo dõi liên tục các hoạt động trên địa bàn. Dữ liệu camera an ninh được khai thác trực tiếp để phục vụ xử lý nhanh các tình huống, giảm độ trễ trong tiếp cận hiện trường.

Từ cách tổ chức và vận hành hệ thống camera an ninh khoa học, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông được thể hiện rõ trong thực tế. Các vụ trộm cắp vặt, gây rối, va chạm giao thông được phát hiện và xử lý nhanh hơn; tình trạng tụ tập, vi phạm trật tự giảm; ý thức chấp hành của người dân và du khách được nâng lên.

Thượng tá Nguyễn Thế Vượng, Trưởng Công an xã Hoằng Tiến, cho biết: “Camera an ninh không chỉ là công cụ hỗ trợ xử lý vụ việc, mà là một phần trong cách tổ chức quản lý địa bàn. Khi hệ thống được bố trí hợp lý, dữ liệu được theo dõi thường xuyên, lực lượng công an có thể nắm được quy luật di chuyển, phát hiện những biến động bất thường để chủ động điều chỉnh phương án quản lý”.

Camera không thay lực lượng công an, nhưng giúp nhìn sớm, giữ dấu vết và thu hẹp khoảng trống kiểm soát. Từ những dữ liệu nhỏ, lực lượng công an các địa phương có thêm căn cứ để xử lý đúng và kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT, trật tự an toàn giao thông.

Bài và ảnh: Tăng Thúy