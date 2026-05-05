Loạt cơ quan báo chí lớn của Mỹ giành giải Pulitzer 2026

Nhiều cơ quan báo chí hàng đầu của Mỹ như The Washington Post, The Associated Press và Reuters đã được vinh danh tại Lễ trao giải báo chí Pulitzer 2026, với các tác phẩm tập trung vào các vấn đề chính trị, xã hội và công nghệ.

Ban tổ chức Giải Pulitzer công bố các tác phẩm báo chí đạt giải năm 2026. Ảnh: barnesandnoble

Trong đó, The Washington Post giành giải Phục vụ công chúng nhờ loạt bài điều tra về các thay đổi quy mô lớn trong bộ máy liên bang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, phản ánh tác động của các chính sách đối với người dân.

The Associated Press được trao giải Tin quốc tế với loạt bài điều tra kéo dài nhiều năm về các hệ thống giám sát, trong đó phát hiện một số công ty Mỹ góp phần xây dựng nền tảng cho hệ thống theo dõi của chính phủ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, The New York Times giành 3 giải thưởng, trong khi Reuters và The Washington Post mỗi đơn vị giành 2 giải.

Giải thưởng cũng ghi nhận nhiều cơ quan báo chí và sản phẩm truyền thông khác như The Connecticut Mirror hay podcast “Pablo Torre Finds Out”, phản ánh sự đa dạng của báo chí hiện đại trong bối cảnh nhiều thách thức.

Bà Marjorie Miller, quản trị viên giải thưởng, cho biết Lễ trao giải năm nay diễn ra trong bối cảnh báo chí Mỹ đối mặt với áp lực chính trị và kinh tế đáng kể, khi nhiều cơ quan truyền thông cắt giảm nhân sự hoặc tái cơ cấu hoạt động.

Nhiều cơ quan báo chí hàng đầu của Mỹ được vinh danh tại Lễ trao giải báo chí Pulitzer 2026. Ảnh: theitem

Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều tác phẩm đoạt giải đã tập trung vào nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền lực hành pháp, chuẩn mực chính trị và xung đột lợi ích.

Ở lĩnh vực ảnh báo chí, The New York Times được trao giải ảnh tin nóng, trong khi The Washington Post giành giải ảnh chuyên đề.

Ngoài ra, giải thưởng cũng tôn vinh các tác phẩm về điều tra địa phương, bình luận, podcast và báo chí dữ liệu, cho thấy xu hướng đa dạng hóa hình thức thể hiện trong ngành báo chí.

Giải Pulitzer được thành lập theo di chúc của Joseph Pulitzer và trao lần đầu năm 1917. Mỗi giải thưởng trị giá 15.000 USD, riêng hạng mục Phục vụ công chúng đi kèm huy chương vàng.

Bích Hồng

Nguồn: AP