Lộ diện trọng tài bắt chung kết Champions League; U17 Việt Nam: Hy vọng cuối của Đông Nam Á đua vé dự World Cup

Arsenal mất trụ cột Ben White trước trận chung kết Champions League; Neymar và Thiago Silva có tên trong danh sách sơ bộ dự World Cup 2026; Real Madrid chốt thỏa thuận đưa Jose Mourinho trở lại Bernabeu... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (13/5).

U17 Việt Nam: Hy vọng cuối của Đông Nam Á đua vé dự World Cup

Sau khi Thái Lan, Indonesia và Myanmar chính thức bị loại, U17 Việt Nam hiện là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn cơ hội tại giải U17 châu Á 2026. Tính đến ngày 13/5, đã xác định được 7/9 đại diện châu Á giành vé dự World Cup U17 gồm: chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan và Australia.

U17 Việt Nam có hy vọng giành vé dự World Cup.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đang đứng trước cánh cửa lịch sử khi nắm quyền tự quyết trong trận gặp U17 UAE lúc 0h ngày 14/5. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam chắc suất vào tứ kết và có vé đi World Cup.

Trong trường hợp hòa, chúng ta vẫn đi tiếp nếu U17 Yemen không thắng được Hàn Quốc. Bài học từ trận thua ngược Hàn Quốc đòi hỏi các cầu thủ trẻ phải duy trì sự tập trung tối đa đến những giây cuối cùng để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.

Lộ diện trọng tài bắt chung kết Champions League

UEFA vừa chính thức phân công trọng tài người Đức Daniel Siebert điều khiển trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG, diễn ra vào ngày 30/5 tại Budapest.

Arsenal đã giành chiến thắng trong hai trận đấu mà trọng tài Daniel Siebert cầm còi ở Champions League mùa này.

Đây là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp của vị “vua áo đen” 42 tuổi này. Đáng chú ý, Arsenal từng giành chiến thắng trong cả hai trận đấu mà ông Siebert cầm còi tại giải đấu năm nay.

Dù được UEFA tin tưởng giao trọng trách lớn, ông Siebert lại vừa bị FIFA gạch tên khỏi danh sách trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Trận chung kết sắp tới sẽ là cơ hội để ông khẳng định năng lực sau khi lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Arsenal mất trụ cột Ben White trước trận chung kết Champions League

Câu lạc bộ Arsenal vừa nhận tin dữ khi hậu vệ Ben White chắc chắn vắng mặt trong trận chung kết Champions League gặp PSG do tổn thương dây chằng đầu gối.

White gặp rắc rối với chấn thương.

Chấn thương xảy ra sau pha va chạm ở trận gặp West Ham, khiến HLV Mikel Arteta rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự cánh phải khi Jurrien Timber cũng chưa thể trở lại. Nhiều khả năng tân binh Cristhian Mosquera sẽ là phương án thay thế khả dĩ nhất cho khu vực này.

Không chỉ Arsenal, đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel cũng chịu tổn thất lớn khi Ben White khó có thể kịp bình phục cho trận mở màn World Cup 2026 gặp Croatia vào tháng 6 tới. Đây là cú sốc lớn đối với cầu thủ đang có phong độ cực cao trong hành trình chinh phục danh hiệu mùa này.

Real Madrid chốt thỏa thuận đưa Jose Mourinho trở lại Bernabeu

Real Madrid đang ở những bước đàm phán cuối cùng để bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng thay thế Alvaro Arbeloa. Sau một mùa giải trắng tay và đầy bất ổn nội bộ, Chủ tịch Florentino Perez tin rằng “Người Đặc Biệt” là nhân vật đủ uy tín để tái thiết phòng thay đồ đang rạn nứt với những cái tôi lớn như Mbappe hay Vinicius.

HLV Jose Mourinho phản ứng trong trận AS Roma gặp Inter Milan ở tứ kết Cup Italy trên sân San Siro, thành phố Milan, Italy ngày 8/2/2022. Ảnh: Reuters

Dù mới dẫn dắt Benfica từ tháng 9/2025, Mourinho có thể rời đi nhờ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 3,5 triệu USD. Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ hai của chiến lược gia 63 tuổi tại Bernabeu, sau giai đoạn 2010-2013 đầy dấu ấn với chức vô địch La Liga kỷ lục 100 điểm.

Neymar và Thiago Silva có tên trong danh sách sơ bộ dự World Cup 2026

HLV Carlo Ancelotti vừa công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của hai lão tướng Neymar (34 tuổi) và Thiago Silva (41 tuổi).

Neymar mừng bàn trong trận Brazil gặp Croatia ở tứ kết World Cup 2022 trên sân Education City, Doha, Qatar ngày 9/12/2022. Ảnh: Reuters

Neymar, người giữ kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG, nhận được sự ủng hộ lớn từ huyền thoại Ronaldinho sau khi bình phục chấn thương dây chằng. Trong khi đó, Thiago Silva có cơ hội tham dự kỳ World Cup thứ 5 nhờ phong độ ổn định tại Porto và mối quan hệ thân thiết với Ancelotti.

Danh sách chính thức 26 cầu thủ sẽ được chốt vào ngày 18/5. “Selecao” dự kiến hội quân vào cuối tháng 5 để đá giao hữu trước khi bước vào bảng C gặp Scotland, Haiti và Morocco.

Danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của Brazil cho World Cup 2026 (theo Globo Esporte). Thủ môn: Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John, Carlos Miguel Hậu vệ: Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel Magalhaes, Bremer, Léo Pereira, Ibáñez, Alexsandro, Fabrício Bruno, Beraldo, Vitor Reis, Murillo, Wesley, Danilo, Paulo Henrique, Vitinho, Alex Sandro, Douglas Santos, Luciano Juba, Caio Henrique, Kaiki, Carlos Augusto Tiền vệ: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Lucas Paquetá, Gabriel Sara, João Gomes, Andreas Pereira, Joelinton, Gerson, Matheus Pereira Tiền đạo: Vinicius, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Joao Pedro, Neymar, Endrick, Rayan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus, Kaio Jorge

