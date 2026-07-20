Litva biến điện thoại cũ thành "tai nghe" phát hiện máy bay không người lái

Một công ty khởi nghiệp của Litva đang triển khai sáng kiến tái sử dụng điện thoại thông minh Android cũ để xây dựng mạng lưới phát hiện máy bay không người lái (UAV) bằng âm thanh, qua đó hỗ trợ cảnh báo sớm trước các mối đe dọa từ trên không. Sáng kiến được triển khai trong bối cảnh các mối đe dọa từ UAV ngày càng gia tăng tại khu vực Đông Âu.

Một công ty khởi nghiệp của Litva đang sử dụng những chiếc điện thoại thông minh cũ để tạo ra một mạng lưới âm thanh nhằm phát hiện UAV bay thấp. Ảnh: Envato.

Dự án mang tên Drone Radar khuyến khích người dân kết nối những chiếc điện thoại Android không còn sử dụng vào nguồn điện, đặt gần cửa sổ và cài đặt một ứng dụng chuyên dụng. Thiết bị sẽ liên tục thu nhận âm thanh môi trường, tìm kiếm các tín hiệu tần số thấp đặc trưng của động cơ UAV, đặc biệt là các mẫu UAV kiểu Shahed.

Khi phát hiện âm thanh nghi vấn, hệ thống sẽ sử dụng thuật toán tích hợp để phân tích và đối chiếu với cơ sở dữ liệu. Nếu nhiều thiết bị trong cùng khu vực đồng thời ghi nhận tín hiệu tương tự, hệ thống có thể xác định vị trí tương đối của mục tiêu và hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực.

Ông Audrius Zujus, nhà sáng lập công ty Mainline và là người khởi xướng dự án, cho biết đây có thể là mạng lưới “radar âm học” dựa vào cộng đồng đầu tiên trên thế giới.

Theo ông Zujus, sáng kiến này không nhằm thay thế các cơ quan nhà nước mà đóng vai trò bổ sung, cung cấp thêm dữ liệu phục vụ công tác đánh giá tình hình và phát cảnh báo.

Ông Zujus nói: "Chúng tôi không tìm cách thay thế các cơ quan chức năng. Mục tiêu là tạo ra một công cụ hỗ trợ họ trong quá trình ra quyết định và bổ sung thêm các lớp cảnh báo. Tuy nhiên, việc đưa những công nghệ như vậy vào hệ thống chính thức thường mất nhiều năm, trong khi chúng ta có thể không còn nhiều thời gian".

Hiện dự án có sự tham gia của khoảng 20 chuyên gia cùng các đối tác trong lĩnh vực công nghệ và an ninh, trong đó có Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Litva, Viện Công nghệ Baltic và Liên minh Xạ thủ Litva.

Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút 10.000 người dùng tích cực, qua đó xây dựng mạng lưới phát hiện UAV bằng âm thanh lớn nhất khu vực Baltic trước khi mở rộng sang Ba Lan. Theo trang web của dự án, hiện mạng lưới đã kết nối khoảng 250 thiết bị.

Trong giai đoạn tiếp theo, Drone Radar dự kiến tích hợp thêm dữ liệu âm thanh từ camera giám sát của người dân, đồng thời hợp tác với các nhà mạng lớn tại Litva để lắp đặt cảm biến trên các tháp viễn thông nhằm mở rộng phạm vi giám sát.

Bích Hồng

Nguồn: TVP, LRT