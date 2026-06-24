Đức sẽ triển khai 5.000 binh sĩ thường trực tại Lithuania

Đức dự kiến triển khai khoảng 5.000 binh sĩ tới Lithuania(Lít va) trước cuối năm 2027 nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn Đông của NATO. Động thái này diễn ra trong bối cảnh liên minh quân sự tiếp tục củng cố hiện diện tại khu vực Đông Âu trước những diễn biến an ninh phức tạp.

Đội tiên phong của quân đội Đức đến Lithuania. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas cho biết Đức sẽ triển khai một lữ đoàn với gần 5.000 binh sĩ tới Lithuania và duy trì hiện diện thường trực gần khu vực biên giới với Belarus.

Theo kế hoạch, toàn bộ lực lượng sẽ được bố trí trước cuối năm 2027. Ông Kaunas cho biết quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai đang diễn ra nhanh hơn khoảng 10 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania khẳng định: "Mọi việc đều đang diễn ra đúng tiến độ. Chúng tôi có thể tin tưởng rằng Đức và Lithuania sẽ sẵn sàng vào cuối năm 2027, thậm chí có thể sớm hơn. Lữ đoàn sẽ được trang bị đầy đủ và sẵn sàng làm nhiệm vụ".

Ông đánh giá việc triển khai lữ đoàn Đức là "một dấu mốc trong quan hệ giữa Lithuania và Đức", đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO ở sườn Đông.

Khoảng 1.800 binh sĩ Đức đã được triển khai tại Lithuania. Ảnh: Global Look Press

Hiện khoảng 1.800 binh sĩ Đức đã được triển khai tại Lithuania. Trong tháng 6, lực lượng này đang tham gia cuộc tập trận Freedom Shield tại thao trường Pabradė, cách biên giới Belarus khoảng 20 km.

Cuộc tập trận có sự tham gia của Lữ đoàn Thiết giáp số 45 cùng Tiểu đoàn Xe tăng số 203 và các đơn vị thuộc Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới số 122 của Đức. Hai đơn vị này dự kiến sẽ chuyển đến Lithuania khi lữ đoàn hoàn tất việc triển khai.

Trong bối cảnh đó, Ukraine cũng đang tăng cường các biện pháp phòng thủ dọc khu vực biên giới phía Bắc, bao gồm củng cố hệ thống công sự và tăng cường giám sát hoạt động của binh sĩ cũng như thiết bị bay không người lái gần biên giới với Belarus.

Bích Hồng