Litva xem xét bãi bỏ quy định cấm vũ khí hạt nhân

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Tổng thống Litva Gitanas Nausėda mới đây cho biết, các đảng phái trong Quốc hội đã đạt đồng thuận về việc xem xét bãi bỏ quy định trong Hiến pháp cấm vũ khí hạt nhân và căn cứ quân sự nước ngoài, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều biến động.

Tổng thống Litva Gitanas Nausėda phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Gdansk, Ba Lan.. Ảnh: AFP/Getty Images.

Phát biểu với báo chí sau cuộc làm việc với lãnh đạo các nhóm nghị sĩ tại Vilnius, ngày 2/7, ông Nausėda nhấn mạnh sự đồng thuận “gần như tuyệt đối” giữa các lực lượng chính trị về việc cho rằng điều khoản liên quan không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay và cần được sửa đổi hoặc bãi bỏ.

Ông Nausėda nêu rõ: “Tình hình địa chính trị đang xấu đi. Hiến pháp được xây dựng trong bối cảnh hoàn toàn khác.” Theo đó, Quốc hội dự kiến tiến hành quy trình sửa đổi hiến pháp với hai vòng bỏ phiếu, yêu cầu đa số hai phần ba số phiếu để thông qua.

Litva xem xét bãi bỏ quy định cấm vũ khí hạt nhân. Ảnh: Parliamentnews.

Điều 137 của Hiến pháp Lítva hiện quy định rằng vũ khí hủy diệt hàng loạt và các căn cứ quân sự nước ngoài không được phép đặt trên lãnh thổ Lítva. Theo các nhà lập pháp, điều khoản hiện hành được ban hành sau khi Litva tách khỏi Liên Xô hơn 30 năm trước, đang được xem xét điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh an ninh mới.

Chủ tịch Quốc hội Juozas Olekas cho biết các sửa đổi có thể được thông qua trong thời gian tới, đồng thời khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của các đồng minh NATO là yếu tố quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực.

Litva, quốc gia thành viên NATO có biên giới giáp vùng Kaliningrad của Nga và Belarus, đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2022, đồng thời đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng vũ trang, củng cố biên giới và phát triển hạ tầng phục vụ việc triển khai lực lượng đồng minh.

Theo thông tin từ báo chí phương Tây, Litva từng cân nhắc khả năng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ như một biện pháp tăng cường răn đe. Hiện vũ khí hạt nhân của Mỹ được đặt tại một số quốc gia NATO gồm Anh, Đức, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Hà Lan.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.