Litva và Latvia sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO

Tổng thống Litva Gitanas Nausėda và Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs vừa nhất trí tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung tại thao trường Selonia của Latvia, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và nâng cao năng lực phối hợp giữa lực lượng vũ trang hai nước, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục có nhiều biến động.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs và Tổng thống Litva Gitanas Nausėda. Ảnh: LRT.

Phát biểu sau cuộc hội đàm tại thủ đô Vilnius, ngày 15/7, Tổng thống Nausėda cho biết hai bên nhận thấy còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác quân sự, thông qua các cuộc diễn tập chung và tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến. Theo ông, việc tổ chức diễn tập tại thao trường Selonia là một bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy mục tiêu này.

Về phần mình, Tổng thống Rinkēvičs khẳng định Latvia sẵn sàng đưa thao trường Selonia vào phục vụ không chỉ các cuộc huấn luyện chung mà còn các hoạt động hợp tác quân sự sâu rộng hơn giữa hai quốc gia Baltic. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có kế hoạch của Litva sửa đổi Hiến pháp để bãi bỏ quy định cấm triển khai vũ khí hạt nhân và căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Cờ Litva và cờ NATO trên trụ sở Bộ Quốc phòng ở Vilnius. Ảnh: BNS.

Tuần trước, Quốc hội Litva đã thông qua bước đầu tiên trong tiến trình sửa đổi Điều 137 của Hiến pháp. Tổng thống Nausėda cho rằng việc điều chỉnh quy định này sẽ giúp Litva có thêm dư địa tham gia đầy đủ các biện pháp răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời lưu ý phần lớn các quốc gia không đưa quy định cấm tuyệt đối như vậy vào hiến pháp.

Trong khi đó, Tổng thống Latvia cho biết Hiến pháp nước này không có quy định tương tự. Ông nhấn mạnh nếu việc triển khai vũ khí hạt nhân được quyết định vì lợi ích quốc gia hoặc trong khuôn khổ quyết định tập thể của NATO, Latvia sẽ thực hiện theo quyết định đó, đồng thời khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của NATO mang tính chất phòng thủ.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Rinkēvičs tới Litva diễn ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao. Hai bên cũng ký tuyên bố chung và thỏa thuận hợp tác xuyên biên giới trong phòng, chống tội phạm, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về quốc phòng và an ninh.

Lê Hà.

Nguồn: BNS, LRT