Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine leo thang ngoài tầm kiểm soát

Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ cuộc xung đột tại Ukraine leo thang “ngoài tầm kiểm soát”, trong bối cảnh giao tranh gia tăng và tiến trình ngoại giao gần như đình trệ.

Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông, châu Á và Thái Bình Dương, ông Khaled Khiari phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về Ukraine. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về Ukraine, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông, châu Á và Thái Bình Dương, ông Khaled Khiari cho biết, kể từ lần báo cáo gần nhất, tình hình chiến sự đã có sự leo thang đáng báo động. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Ông Khiari nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công đang gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ. Trước diễn biến này, ông cảnh báo nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát là hoàn toàn hiện hữu.

Liên quan đến tuyên bố của Nga về lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ trong dịp lễ Phục Sinh (từ ngày 11–12/4), ông Khiari cho biết, Liên Hợp Quốc hoan nghênh mọi sáng kiến, dù hạn chế nếu có thể giúp giảm bớt đau khổ cho dân thường.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thảm họa Chernobyl (26/4) sắp tới, ông Khiari cũng đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro liên quan đến các cơ sở hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng, chiến tranh đang tiếp tục đe dọa các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, đặc biệt là nhà máy Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Ông nhấn mạnh, chiến sự có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân nếu xảy ra sự cố, dù vô tình hay cố ý, và kêu gọi chấm dứt ngay mọi hoạt động quân sự gần các cơ sở này. Ông cũng hối thúc cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để ngăn xung đột leo thang mất kiểm soát, tránh gây thêm tổn thất lớn và hệ lụy toàn cầu.

Xung đột Nga - Ukraine gây thiệt hại nghiêm trọng, dân thường chịu ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Al Jazeera

Cùng quan điểm, bà Joyce Msuya - trợ lý phụ trách nhân đạo của Tổng thư ký LHQ cho biết, các cuộc tấn công đang gia tăng, dân thường chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi hoạt động cứu trợ bị cản trở. Trong số 10,8 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay, phần lớn nguồn tài chính vẫn chưa được đáp ứng, với khoảng 1,7 tỷ USD còn thiếu trong tổng nhu cầu 2,3 tỷ USD.

Bà kêu gọi tôn trọng luật nhân đạo, đảm bảo tiếp cận cứu trợ và nhanh chóng cấp đủ kinh phí, cảnh báo chậm trễ sẽ làm trầm trọng thêm khó khăn cho người dân.

Minh Phương

Nguồn: AA, DPPA