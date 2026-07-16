LHQ lo ngại về tình trạng leo thang xung đột tại Trung Đông

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres mới đây đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang xung đột trở lại tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay, hoạt động hiện nay của Iran tập trung vào việc phá hủy “hạ tầng tấn công” của Mỹ trong khu vực và cảnh báo các bước đi tiếp theo sẽ sớm được triển khai

Người phát ngôn của TTK LHQ Stephane Dujarric. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố ngày 15/7, người phát ngôn của TTK LHQ Stephane Dujarric cho biết ông Guterres thúc giục tất cả các bên thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại lộ trình đối thoại và ngoại giao. Bên cạnh đó, TTK LHQ nhấn mạnh việc nối lại các hành động thù địch toàn diện sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với dân thường và để lại những hậu quả thảm khốc cho hòa bình, an ninh quốc tế cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Ông Guterres cũng kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền tự do hàng hải quốc tế bên trong và xung quanh eo biển Hormuz đồng thời khẳng định việc thực thi các quyền này phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.

Theo truyền thông Iran ngày 15/7, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz là trụ cột bảo đảm an ninh quốc gia và Tehran sẽ kiên quyết duy trì các cơ chế quản lý hiện có đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: CCTV.

Ông Ghalibaf cho rằng Iran đang đối mặt với một cuộc đối đầu phức tạp với Mỹ và cần duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Theo ông, mục tiêu của Washington không chỉ là làm suy yếu Iran mà còn tìm cách gây chia rẽ trong nội bộ nước này. Vì vậy, dù trong xung đột hay đàm phán, mọi quyết sách của Tehran đều phải dựa trên thực tế, lợi ích quốc gia và tầm nhìn dài hạn.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh việc duy trì các cơ chế hiện hành của Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm an toàn cho tàu thuyền thương mại qua lại tuyến hàng hải này, là yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia. Ông cho biết Iran luôn kiên định bảo vệ các cơ chế này trong suốt quá trình đàm phán và phản đối mọi nỗ lực làm thay đổi hiện trạng.

Ông Ghalibaf cũng cho rằng đàm phán trong bối cảnh hiện nay không đồng nghĩa với nhượng bộ. Theo ông, việc tách rời ngoại giao và năng lực phòng thủ, hoặc chỉ lựa chọn một trong hai biện pháp để giải quyết khủng hoảng, là một sai lầm chiến lược.

Trong một diễn biến liên quan, rạng sáng 16/7, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)-chuẩn tướng Hossein Mohabi tuyên bố trên mạng xã hội rằng các hoạt động hiện nay của Iran tập trung vào việc phá hủy “hạ tầng tấn công” của Mỹ trong khu vực và cảnh báo các bước đi tiếp theo sẽ sớm được triển khai. Người phát ngôn này nhấn mạnh phía Mỹ không nên cho rằng có thể kéo dài xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters