Bất ổn leo thang tại Trung Đông

Một loạt diễn biến mới tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn leo thang, khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả vụ nổ làm bị thương một sĩ quan ở Gaza, đồng thời phải đối mặt với làn sóng chỉ trích quốc tế liên quan đến việc phê duyệt thêm các khu định cư mới tại Bờ Tây.

Tại lễ tốt nghiệp của Không quân Israel ngày 24/12, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Tel Aviv sẽ “đáp trả tương xứng” sau sự cố tại Rafah, nơi một thiết bị phát nổ gần xe quân sự Israel. Hamas phủ nhận liên quan, cho rằng khu vực xảy ra vụ việc thuộc quyền kiểm soát của quân đội Israel và cảnh báo từ trước về vật liệu nổ còn sót lại sau chiến sự. Diễn biến này khiến thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 - một phần trong kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tiếp tục đứng trước thử thách, khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm và chưa đạt tiến triển đối với các bước tiếp theo của lộ trình, đặc biệt là vấn đề giải giáp của Hamas.

Trong khi đó, việc Nội các An ninh Israel phê chuẩn 19 khu định cư mới, lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Anh, Canada, Đức cùng hàng loạt quốc gia châu Âu và Nhật Bản ra tuyên bố chung yêu cầu Israel đảo ngược quyết định và ngừng mở rộng định cư, nhấn mạnh các hành động đơn phương như vậy “vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ làm gia tăng bất ổn”. Các nước cảnh báo việc tăng tốc mở rộng định cư đang khiến triển vọng giải pháp hai nhà nước ngày càng xa vời.

Trước đó, chính quyền Palestine và nhiều quốc gia khu vực, cũng đã mạnh mẽ lên án việc Israel mở rộng việc xây dựng các khu định cư mới đồng thời công nhận hoặc hợp pháp hóa 8 khu định cư trái phép tại Bờ Tây. Các bên cảnh báo bước đi của Israel trái ngược với luật pháp quốc tế, làm tổn hại giải pháp hai nhà nước và đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông.

Trước sức ép quốc tế, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố trên mạng xã hội X bác bỏ mọi chỉ trích, cho rằng các biện pháp của Israel nhằm đối phó nguy cơ an ninh và khẳng định “không chính phủ nước ngoài nào có quyền can thiệp vào quyền sinh sống của người Do Thái trên vùng đất Israel”.

