LHQ hoan nghênh Hamas chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza

Liên hợp quốc (LHQ) đã hoan nghênh quyết định của Hamas về việc giải thể cơ quan điều hành khẩn cấp tại Dải Gaza và chuyển giao công tác quản lý hành chính cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza của Palestine.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric. Ảnh: UN.

Phát biểu tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ), ngày 6/7, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết Tổ chức này hoan nghênh mọi động thái góp phần thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn cũng như các mục tiêu được nêu trong những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ. Những mục tiêu này bao gồm bảo vệ dân thường, bảo đảm hoạt động viện trợ nhân đạo được triển khai thông suốt và tạo điều kiện ổn định tình hình tại Dải Gaza.

Người phát ngôn LHQ cũng khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới một cơ chế quản trị Palestine thống nhất dưới sự điều hành của Chính quyền Palestine (PA), phù hợp với các định hướng mà cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy.

Trước đó cùng ngày, Hamas thông báo giải thể Ủy ban Điều hành Khẩn cấp, cơ quan được thành lập để điều hành Dải Gaza trong thời gian xung đột và chuyển giao quyền quản lý vùng lãnh thổ này cho một ủy ban kỹ trị chuyển tiếp gồm 15 thành viên của Palestine.

Ủy ban mới sẽ quy tụ các chuyên gia và nhà quản lý không thuộc các lực lượng chính trị, có nhiệm vụ tiếp quản công tác điều hành dân sự tại Dải Gaza, duy trì hoạt động của các cơ quan công quyền, bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân và điều phối công tác hỗ trợ nhân đạo trong thời kỳ chuyển tiếp.

Hamas thông báo giải thể Ủy ban Điều hành Khẩn cấp, cơ quan được thành lập để điều hành Dải Gaza trong thời gian xung đột và chuyển giao quyền quản lý vùng lãnh thổ này cho một ủy ban kỹ trị chuyển tiếp. Ảnh: Le Monde.

Động thái này được xem là một phần trong các nỗ lực thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn và chuẩn bị cho giai đoạn hậu xung đột tại Gaza. Giới quan sát nhận định mô hình quản trị mang tính kỹ trị có thể giúp giảm bớt những tranh cãi chính trị trong quá trình điều hành và tạo nền tảng cho công cuộc phục hồi, song việc thiết lập một cơ chế quản lý ổn định, lâu dài vẫn sẽ phụ thuộc vào kết quả đối thoại và hòa giải giữa các phe phái Palestine.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.