Nga - Mỹ thúc đẩy khôi phục quan hệ song phương

Ngày 12/6 tại Washington, Đại sứ Liên bang Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt mục tiêu khôi phục quan hệ song phương giữa hai nước về trạng thái bình thường, trong bối cảnh hai bên duy trì các kênh tiếp xúc ở cấp cao.

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev. Ảnh: Tass

Phát biểu tại buổi chiêu đãi do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Washington tổ chức nhân Ngày nước Nga (12/6), ông Darchiev cho biết: “Nga hoan nghênh cách tiếp cận mang tính xây dựng và thực dụng của chính quyền Mỹ hiện nay trong việc khôi phục quan hệ song phương vốn đã bị các chính quyền tiền nhiệm làm tổn hại”. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: “Thực tế, không phải mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và không gặp trở ngại, trong bối cảnh các điều kiện địa chính trị hiện nay vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là lãnh đạo Nga và Mỹ, những người đã thiết lập được các kênh liên lạc ở cấp độ cá nhân, đã đặt ra nhiệm vụ khôi phục quan hệ bình thường giữa hai quốc gia - điều mà người dân bình thường ở cả hai bờ eo biển Bering đều mong muốn”.

Tổng thống Donald Trump được Đại sứ Darchiev đề cập như một trong những nhân tố cùng phía Nga thúc đẩy định hướng đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo ổn định, đáp ứng mong muốn của người dân hai nước về việc duy trì quan hệ hòa bình, ổn định và mang tính xây dựng.

Ông Darchiev cho rằng mặc dù tiến trình này chưa diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, nhưng việc duy trì đối thoại và tiếp xúc cấp cao là cơ sở quan trọng để từng bước tháo gỡ những khác biệt, qua đó tạo điều kiện cho việc khôi phục quan hệ giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Nga – Mỹ thúc đẩy khôi phục quan hệ song phương. Ảnh: CNAS

Buổi chiêu đãi tại Đại sứ quán Nga ở Washington có sự tham dự của đại diện Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ, cùng nhiều thành viên đoàn ngoại giao các nước đang công tác tại Washington, các chuyên gia, học giả và đại diện cộng đồng người Nga tại Mỹ. Sự kiện diễn ra trong không khí kỷ niệm Ngày nước Nga, được tổ chức thường niên vào ngày 12/6.

Theo giới quan sát, phát biểu của Đại sứ Darchiev phản ánh thông điệp tiếp tục duy trì kênh đối thoại giữa Moscow và Washington, trong bối cảnh quan hệ hai nước còn tồn tại nhiều khác biệt cần xử lý thông qua các biện pháp ngoại giao và tiếp xúc song phương.

Lê Hà.