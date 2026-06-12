Anh thay Bộ trưởng Quốc phòng trong bối cảnh bất đồng về ngân sách

Ngày 11/6, cựu sĩ quan quân đội Dan Jarvis đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức với cáo buộc chính phủ không cam kết đủ ngân sách để bảo vệ đất nước.

Ông Dan Jarvis được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Ảnh: Reuters.

Ông Dan Jarvis, cựu sĩ quan quân đội và từng giữ chức Thứ trưởng phụ trách an ninh tại Bộ Nội vụ trong chính phủ Thủ tướng Keir Starmer, được lựa chọn để đảm nhiệm vị trí thay thế ngay sau khi nội các có biến động.

Trước đó, bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Keir Starmer, đánh dấu “đòn giáng” mới nhất vào chính phủ do Công đảng lãnh đạo.

Trong lá thư từ chức, ông Healey cho rằng, Thủ tướng Starmer và Bộ Tài chính Anh chưa cam kết đầy đủ nguồn lực cần thiết để bảo đảm năng lực quốc phòng trong bối cảnh các thách thức an ninh gia tăng. Ông cũng nhấn mạnh, mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP vào năm 2030 nhằm đáp ứng nghĩa vụ trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoài ra ông Healey cũng cho biết, quyết định từ chức nhằm phản đối kế hoạch ngân sách quốc phòng được công bố gần đây, mà ông đánh giá là “thiếu hụt nghiêm trọng” so với yêu cầu thực tế đối với quân đội Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Ngay sau đó, Thủ tướng Keir Starmer bác bỏ nhận định này, khẳng định chính phủ sẽ “làm những gì cần thiết” để bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cam kết tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế biến động.

Theo giới phân tích, việc Bộ trưởng Quốc phòng từ chức đã tạo thêm sức ép chính trị đối với chính phủ của ông Starmer, trong bối cảnh nội các vừa trải qua một số tranh cãi liên quan đến nhân sự và kết quả bầu cử địa phương gần đây, làm gia tăng thách thức đối với sự ổn định của chính quyền.

Trong khi đó, Anh cùng nhiều nước thành viên NATO tiếp tục duy trì cam kết nâng chi tiêu quốc phòng theo các mục tiêu đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh gần đây, bao gồm lộ trình tăng ngân sách quốc phòng trong những năm tới nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh khu vực.

Thu Uyên