Triệt xóa 2 đường dây buôn lậu và mua bán trang sức giả nhãn hiệu quy mô đặc biệt lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Các đối tượng cầm đầu 2 đường dây buôn lậu và chế tác, mua bán hàng hóa giả nhãn hiệu.

Các đối tượng này hoạt động trong 2 đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, thu lời bất chính khoảng 30 tỷ đồng và buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam.

Đây là kết quả sau thời gian dài điều tra, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn về 1 đường dây chuyên sử dụng mạng xã hội để livestream bán trang sức. Hàng hóa chủ yếu gắn logo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co hay Chrome Hearts... và được quảng cáo đây là hàng “thiết kế cao cấp”, “chuẩn quốc tế”, “chế tác theo yêu cầu” với giá thành ưu đãi.

Lượng giao dịch các mặt hàng “cao cấp” này tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng việc kê khai nguồn gốc hàng hóa rất đáng ngờ. Từ những manh mối này, phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần và Công ty TNHH Wii Diamonds, tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc.

Đối tượng Đào Thùy Trang làm việc với cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang, sinh năm 1999 là Phó Giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6/2025 đến nay khai nhận: Công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts... Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10 nghìn sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Phúc, đối tượng chuyên chế tác trang sức giả mạo nhãn hiệu khai nhận hành vi phạm tội trước cơ quan chức năng.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Đào Thùy Trang, sinh năm 1999; Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh năm 2000; Phạm Văn Đức, sinh năm 1994; Hồ Khắc Châu, sinh năm 1988; Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1993, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.

Khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1988; Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh năm 2005, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh, sinh năm 1991, trú tại TP Hồ Chí Minh.

Khởi tố bị can Trần Duy Phú, sinh năm 1982, trú tại TP. Hồ Chí Minh về tội “Buôn lậu”.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trong 2 đường dây này đã tổ chức móc nối rất tinh vi, hầu hết đều liên hệ qua ứng dụng mạng xã hội có tính ẩn danh cao để tránh bị phát hiện.

Cũng trong ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Đại Phú, sinh năm 2000, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, sinh năm 1990, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thao, sinh năm 1984, Đoàn Thoại Xuân Tường, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương sinh năm 1980 trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng trên đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ để hưởng chênh lệch giá.

Đây là đường dây buôn lậu vàng hoạt động khép kín, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng trên các địa bàn từ Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến Thanh Hóa. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua các ứng dụng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tuyết Hạnh - Trung Hưng