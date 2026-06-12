Chính phủ mới của Slovenia đảo ngược chính sách với Israel

Ngày 12/6, Chính phủ Slovenia thông báo dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế liên quan đến Israel, bao gồm lệnh cấm nhập cảnh đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và hai bộ trưởng trong nội các, đồng thời chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí từng được áp dụng trước đó.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Theo thông báo của chính phủ, quyết định này được đưa ra sau khi nội các mới của Thủ tướng Janez Janša chính thức nhậm chức. Chính quyền mới cho rằng việc điều chỉnh chính sách sẽ tạo điều kiện khôi phục đối thoại chính trị bình thường với Israel.

Trước đó, dưới thời chính phủ tiền nhiệm, Slovenia đã áp dụng một số biện pháp hạn chế đối với Israel liên quan đến xung đột tại Gaza, bao gồm việc hạn chế tiếp xúc chính trị và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng từng áp dụng các chính sách tương tự trong giai đoạn căng thẳng leo thang tại khu vực.

Chính phủ Slovenia hiện cho biết lệnh cấm vận vũ khí sẽ không được gia hạn, với lý do các quy định hiện hành về quốc phòng và tiêu chí xuất khẩu vũ khí của Liên minh châu Âu đã đủ để quản lý hoạt động này. Ngoài ra, chính phủ cũng quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây.

Trong tuyên bố, chính quyền của Thủ tướng Janez Janša nhấn mạnh rằng các biện pháp mới nhằm “khôi phục điều kiện cho đối thoại chính trị bình thường” với Israel, đồng thời điều chỉnh cách tiếp cận ngoại giao theo hướng thực dụng hơn.

Chính phủ mới của Slovenia đảo ngược chính sách với Israel. Ảnh: Arapnews

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel thông báo kế hoạch mở đại sứ quán tại Slovenia, được coi là bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa hai nước. Trước đó, quan hệ giữa Ljubljana và Tel Aviv từng căng thẳng dưới chính phủ tiền nhiệm, khi Slovenia công nhận nhà nước Palestine vào năm 2024 và có những đánh giá chỉ trích đối với hoạt động quân sự của Israel tại Gaza.

Giới quan sát cho rằng quyết định của chính phủ Slovenia phản ánh sự thay đổi trong định hướng chính sách đối ngoại, đặc biệt liên quan đến cách tiếp cận với các vấn đề Trung Đông và quan hệ với Israel trong bối cảnh khu vực tiếp tục biến động.

Lê Hà.