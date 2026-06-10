Huy động hệ thống chính trị địa phương vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án cụm công nghiệp đang triển khai cần xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huy động hệ thống chính trị cơ sở cùng vào cuộc thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 10/6, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB một số dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trên địa bàn tỉnh có 21 dự án đầu tư hạ tầng cụm CCN đang thực hiện GPMB và thủ tục để GPMB với diện tích khoảng 710,51ha, trong tổ số 22 dự án đã ký cam kết tiến độ.

Tuy nhiên, hiện nay còn 8 dự án đang còn vướng mắc, khó khăn trong GPMB. Trong đó, 1 dự án cơ bản đạt yêu cầu, nhưng còn một số tồn tại là CNN Hải Long - Xuân Khang; 2 dự án chậm tiến độ nghiêm trọng, gồm CCN Bãi Trành và CCN Nham Thạch; 4 dự án chậm và có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án, gồm các CCN: Khe Hạ, Hà Long I, Phía Tây Nam TP Thanh Hóa cũ (nay thuộc phường Quảng Phú, xã Lưu Vệ và xã Quảng Yên), Thạch Bình; 1 dự án khó khả thi về GPMB theo phương án hiện hành là CCN Vĩnh Minh.

Lãnh đạo xã Luận Thành báo cáo tiến độ GPMB dự án tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Hà Long báo cáo tiến độ tại hội nghị.

Theo lãnh đạo các địa phương, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ trong GPMB. Trong đó, nhiều dự án gặp vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ cây trồng, tài sản trên đất và xác định giá đất cụ thể. Một số vị trí gặp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, đối tượng sử dụng đất, hồ sơ pháp lý của các hộ dân.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bố trí kinh phí GPMB cho địa phương. Một số dự án CCN phát sinh vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, ranh giới dự án và thủ tục đầu tư...

Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, cũng có tình trạng một số địa phương chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chậm báo cáo và đề xuất giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai các dự án đầu tư hạ tầng CCN trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở phân tích toàn diện kết quả đạt được, vướng mắc, khó khăn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án đứng chân cần xác định rõ công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Chủ động kế hoạch cụ thể, để sau khi nhận được kinh phí GPMB tiến hành ngay việc chi trả cho các hộ gia đình được nhận hỗ trợ, đền bù.

Bám sát khối lượng công việc, tiến độ được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Đồng thời tổ chức giao ban nắm bắt tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tổ chức đa dạng, phong phú hình thức, nội dung tuyên truyền, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của Nhân dân trong việc triển khai dự án. Từ đó vận động người dân đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án, nhất là cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ngành liên quan cần khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến xác định đơn giá, áp dụng kinh phí hỗ trợ đền bù GPMB. Tham mưu để UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với một số dự án liên quan đến điều chỉnh quy hoạch...

Các chủ đầu tư dự án hạ tầng CCN cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc chuyển kinh phí GPMB, phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức thực hiện. Đồng thời chủ động rà soát lại tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật, như: PCCC, bảo vệ môi trường... để sau khi nhận bàn giao mặt bằng sạch, triển khai ngay công tác thi công dự án.

Đỗ Đức