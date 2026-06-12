Cựu Chủ tịch SEC Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ

Ngày 12/6 tại Washington (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố đề cử ông Jay Clayton, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), vào vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), thay thế bà Tulsi Gabbard, người được cho là đã rời vị trí này trước đó. Đề cử này sẽ cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.

Cựu Chủ tịch SEC Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Ảnh: Wion.

Theo thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền tảng Truth Social, ông Jay Clayton hiện là Công tố viên Liên bang tại khu vực Nam New York và từng giữ vị trí Chủ tịch SEC, đồng thời có kinh nghiệm làm việc tại một trong những hãng luật lớn tại Mỹ. Ông Trump đánh giá ông Clayton là một nhân vật “rất được tôn trọng” trong giới pháp lý và kêu gọi Thượng viện sớm tiến hành phê chuẩn đề cử.

Trong tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông Clayton có nền tảng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính - pháp lý và hiện đang giữ chức Công tố viên Liên bang tại khu vực Nam New York. Theo ông, đây là những yếu tố quan trọng để đảm nhiệm vai trò đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia.

Đề cử này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây có một số điều chỉnh nhân sự liên quan đến vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia, sau khi bà Tulsi Gabbard rời vị trí. Trước đó, đã xuất hiện tranh luận liên quan đến việc bổ nhiệm quyền lãnh đạo cơ quan này, trong đó ông Bill Pulte, quan chức phụ trách nhà ở liên bang, được giao đảm nhiệm tạm quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Jay Clayton, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Ảnh: Rollingstone.

Ông Bill Pulte từng đứng đầu Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang và gây chú ý khi đề xuất các biện pháp liên quan đến điều tra gian lận thế chấp. Một số ý kiến từ các nghị sĩ Dân chủ cho rằng, việc thay đổi nhân sự và tranh cãi xoay quanh quyền hạn tạm quyền tại DNI có thể ảnh hưởng đến quá trình xem xét gia hạn một số quyền hạn giám sát tình báo của chính phủ liên bang.

Trong khi đó, các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ cho biết, việc đề cử ông Clayton chưa đủ để thay đổi lập trường về một số dự luật liên quan đến quyền giám sát an ninh mạng và tình báo, trong bối cảnh vẫn còn nhiều tranh luận chính trị giữa hai đảng. Việc phê chuẩn chính thức của Thượng viện được dự báo sẽ là bước tiếp theo quyết định việc ông Clayton có trở thành Giám đốc Tình báo Quốc gia mới hay không.

Lê Hà.