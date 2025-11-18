Lầu Năm Góc xác định 6 lĩnh vực công nghệ trọng yếu tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển

Lầu Năm Góc mới đây thông báo đã thu hẹp danh sách các lĩnh vực công nghệ trọng yếu từ 14 xuống còn 6 lĩnh vực, nhằm tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển vào những công nghệ có tác động lớn nhất và có thể nhanh chóng áp dụng trên chiến trường.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Thông tin của Không quân ở Rome, New York đang phát triển các công nghệ lượng tử từ cấp độ bit lượng tử hoặc qubit riêng lẻ lên cấp độ hệ thống, trong đó các loại qubit khác nhau phải tương tác để tạo ra các khả năng trong tương lai cho Không quân Mỹ. Ảnh: Albert Santacroce.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật, Emil Michael, cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ này, văn phòng chúng tôi đã xác định 14 lĩnh vực công nghệ trọng yếu. Mặc dù từng lĩnh vực đều có giá trị, nhưng danh sách quá rộng sẽ làm loãng sự tập trung và không phản ánh được nhu cầu cấp bách nhất của binh sĩ. Thực tế, 14 ưu tiên đồng nghĩa với việc không có ưu tiên rõ ràng nào cả.” Ông Michael nhấn mạnh kế hoạch mới sẽ mang lại các kết quả “nhanh hơn và tập trung hơn” cho lực lượng tác chiến thông qua việc hợp nhất các chương trình trùng lặp và điều hướng nguồn lực vào các công nghệ được đánh giá là sẽ định hình các xung đột tương lai.

Sáu lĩnh vực công nghệ trọng yếu được xác định trong danh sách rút gọn gồm: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng; sản xuất sinh học; công nghệ hậu cần trong môi trường thách thức; công nghệ lượng tử và thống trị thông tin chiến trường; năng lượng định hướng mở rộng; siêu thanh mở rộng.

Trong một phát biểu Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói: “Quân đội quốc gia chúng ta luôn là mũi nhọn. Sáu lĩnh vực công nghệ trọng yếu Thứ trưởng Emil Michael công bố sẽ bảo đảm các chiến binh của chúng ta luôn có hệ thống vũ khí tốt nhất trong tay để đạt sức sát thương tối đa. Bộ Chiến tranh cam kết duy trì lực lượng chiến đấu đáng sợ nhất trên hành tinh.”

Thông cáo của Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định tất cả những lĩnh vực này đều nhằm đáp ứng các thách thức của chiến tranh hiện đại đối với quân đội nước này.Thông cáo cũng nhấn mạnh đây là những công nghệ tiên tiến nhất, được thiết kế nhằm mang lại kết quả tức thời, hữu hình cho binh sỹ.

