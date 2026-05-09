Mỹ công bố hồ sơ UFO, tiếp tục giải mật nhiều tài liệu trong thời gian tới

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/5 đã công bố đợt đầu hơn 160 tài liệu liên quan đến các hiện tượng dị thường không xác định (UAP) và vật thể bay không xác định (UFO), trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường minh bạch thông tin.

Một bức ảnh được tàu Apollo 17 chụp trên bề mặt Mặt Trăng, nằm trong số “hồ sơ UFO” do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Các hồ sơ được giải mật lần này bao gồm dữ liệu thu thập từ năm 1966 đến nay do nhiều cơ quan như Lầu Năm Góc, NASA, FBI và các cơ quan tình báo tổng hợp. Đây được xem là một phần của nỗ lực giải mật kéo dài nhiều thập kỷ, vốn đã bắt đầu từ cuối những năm 1970.

Nội dung công bố ghi nhận nhiều trường hợp chưa được giải thích, bao gồm quan sát vật thể lạ trên bầu trời, ánh sáng bất thường và các báo cáo từ quân nhân trong hoạt động tác chiến, trinh sát. Một số hồ sơ cũng nhắc lại sự kiện năm 1972 khi phi hành đoàn Apollo 17 ghi nhận các ánh sáng trên bề mặt Mặt Trăng, cùng một số quan sát tương tự từ các sứ mệnh Apollo khác. Ngoài ra, tài liệu còn đề cập một số trường hợp gần đây, trong đó có báo cáo về vật thể hình quả bóng bầu dục xuất hiện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2024.

Lầu Năm Góc khẳng định, đây là các vụ việc chưa có kết luận cuối cùng, đồng thời nhấn mạnh chưa có bằng chứng xác thực về công nghệ ngoài Trái Đất hay sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh các tài liệu từng bị phân loại mật “giờ đã đến lúc được công khai cho người dân Mỹ”, nhằm chấm dứt những đồn đoán kéo dài nhiều thập kỷ.

Các “tài liệu UFO” do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Việc công bố được thực hiện thông qua Văn phòng Giải quyết Sự cố Bất thường Toàn diện (AARO), với sự phối hợp của nhiều cơ quan liên bang, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ nhiều năm qua thúc đẩy yêu cầu minh bạch về các hiện tượng UAP.

Theo kế hoạch, các tài liệu tiếp theo sẽ tiếp tục được giải mật theo từng đợt trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu và khuyến khích giới chuyên gia tham gia phân tích nhằm làm rõ các hiện tượng còn chưa được giải thích.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, RT, The Chosun.