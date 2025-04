Chiến dịch tỷ đô của Mỹ gặp khó trước tên lửa Houthi

Hơn 3 tuần sau chiến dịch không kích liên tục của Mỹ nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen, một thực tế phũ phàng xuất hiện: các cuộc không kích, gây thiệt hại cho người nộp thuế gần 1 tỷ đô la, đã không làm suy yếu khả năng đe dọa lực lượng hải quân Mỹ và hoạt động vận chuyển quốc tế của nhóm này ở Biển Đỏ.

Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ.

CNN đưa tin, các cuộc ném bom liên tục của không quân Mỹ, được tiến hành vào giữa tháng 3, đã không gây ra thiệt hại đáng kể cho Houthi về mặt chính trị hoặc quân sự. Houthi tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel và tàu chiến Mỹ, nhấn mạnh giới hạn của sức mạnh không quân trong cuộc xung đột này.

Một quan chức Mỹ cho biết các nguồn lực cho hoạt động không kích đang gần cạn kiệt. Nhận định này được kênh NEXTA tại Belarus chia sẻ lần đầu tiên trên X, đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu một hoạt động trên bộ có phải là bước tiếp theo hay không, một triển vọng mang theo những thách thức đáng sợ của riêng nó.

Quân đội Mỹ đã dựa rất nhiều vào công nghệ tiên tiến để thực hiện chiến dịch, triển khai hỗn hợp đạn dẫn đường chính xác và hệ thống không người lái. Trong số những vũ khí chủ lực có tên lửa không đối đất tầm xa, tên lửa hành trình tầm xa được thiết kế để tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn.

Được phóng từ máy bay như máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, những vũ khí này có tầm bắn vượt quá 230 dặm, dựa vào GPS và hình ảnh hồng ngoại để tấn công với độ chính xác cao. Lầu Năm Góc cũng sử dụng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk, được phóng từ các tàu hải quân như tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tàu ngầm lớp Ohio.

Những tên lửa cận âm này, với tầm bắn lên đến 1.500 dặm, mang theo đầu đạn nặng 1.000 pound và là một phần chính trong các hoạt động của Mỹ kể từ Chiến tranh vùng Vịnh. ​​Máy bay không người lái MQ-9 Reaper cũng đóng vai trò giám sát và tấn công bằng tên lửa Hellfire. Tuy nhiên, bất chấp kho vũ khí công nghệ cao này, Houthi vẫn hoạt động, khả năng phục hồi của họ là minh chứng cho khả năng thích ứng được mài giũa qua nhiều năm xung đột.

Khả năng chống chọi với cuộc tấn công dữ dội này của Houthi nằm ở sự phát triển về mặt chiến thuật của họ. Nổi lên vào những năm 1990 với tư cách là một phong trào phục hưng Zaidi Shia ở miền bắc Yemen, Houthi đã chuyển mình thành một lực lượng dân quân đáng gờm trong cuộc nội chiến, chiếm giữ thủ đô Sanaa vào năm 2014.

Được Iran hậu thuẫn, Houthi đã phát triển một mạng lưới phi tập trung, thách thức mọi mục tiêu thông thường. Thay vì dựa vào các căn cứ tập trung, họ đã phân tán các bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái và chỉ huy trên khắp địa hình hiểm trở của Yemen. Các vùng núi như Saada, một thành trì của Houthi, cung cấp sự che chắn tự nhiên, trong khi các boongke ngầm bảo vệ các tài sản quan trọng.

Một báo cáo từ tờ The New York Times ngày 4/4 đã ghi nhận sự thất vọng của Lầu Năm Góc với khó khăn trong việc xác định vị trí kho tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Điều này phản ánh sự phản kháng kéo dài hàng thập kỷ của họ chống lại liên minh do Saudi dẫn đầu, liên minh đã thả hàng chục nghìn quả bom từ năm 2015 đến năm 2022 mà không phá vỡ sự kiểm soát của họ ở miền bắc Yemen.

Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào tàu thuyền trên Biển Đỏ vào cuối năm 2023, tuyên bố sự đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh cuộc chiến của Israel ở Gaza. Sử dụng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tàu chở thuốc nổ, họ đã tấn công hơn 190 tàu, đánh chìm 2 tàu và giết chết ít nhất 4 thủy thủ, theo Al Jazeera.

Chiến dịch này đã khiến lượng hàng hóa qua Biển Đỏ giảm 70%, các tàu phải chuyển hướng quanh Mũi Hảo Vọng của Châu Phi với chi phí gần 200 tỷ đô la, theo The Economist. Phản ứng của Mỹ, được gọi là Chiến dịch Rough Rider, đã bắt đầu vào ngày 15/3 sau khi Houthi tiếp tục các cuộc tấn công sau lệnh ngừng bắn ngắn hạn ở Gaza.

Tổng thống Donald Trump, trong một bài đăng trên Truth Social, đã tuyên bố sẽ sử dụng “lực lượng áp đảo” cho đến khi nhóm này ngừng các cuộc tấn công trên biển, một mục tiêu được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn của Fox News. Tuy nhiên, như báo cáo mới nhất của CNN cho thấy, mục tiêu đó vẫn còn khó nắm bắt.

Sự không phù hợp về mặt công nghệ giữa Mỹ và Houthi rất đáng chú ý. Trong khi Lầu Năm Góc triển khai các hệ thống tiên tiến, Houthi dựa vào sự kết hợp giữa phần cứng do Iran cung cấp và vũ khí tự chế. Kho vũ khí của họ bao gồm tên lửa hành trình Quds-1, có tầm bắn khoảng 500 dặm, tên lửa đạn đạo Toofan, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 1.200 dặm.

Tại sao những cuộc tấn công của Mỹ không thành công? Những lỗ hổng tình báo có thể là thủ phạm. Một quan chức quốc phòng Mỹ, phát biểu với Reuters vào ngày 19/3, đã xác nhận cái chết của một số thủ lĩnh Houthi nhưng thừa nhận việc nhắm mục tiêu vẫn là một thách thức.

Vùng cao nguyên phía tây, nơi Houthi cố thủ, cao hơn 12.000 feet, với những thung lũng hẹp và sườn dốc lý tưởng cho các cuộc phục kích. Trong cuộc chiến do Saudi dẫn đầu, các chiến binh Houthi đã sử dụng những ngọn núi này để gây ra hậu quả tàn khốc, khiến lực lượng liên minh sa lầy, Riyadh thiệt hại hàng tỷ đô la.

Lịch sử đưa ra những câu chuyện cảnh báo: ở Afghanistan, ưu thế trên không của Mỹ không thể đảm bảo chiến thắng nếu không có bộ binh trên bộ. Một cuộc tấn công trên bộ ở Yemen có thể lặp lại mô hình này, đổi một cuộc chiến trên không tốn kém lấy một cuộc chiếm đóng thậm chí còn tốn kém hơn.

Hoạt động trên bộ có nguy cơ kéo Iran vào sâu hơn trong cuộc chiến, thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah hoặc can thiệp trực tiếp. Tờ Telegraph đưa tin vào ngày 4/4 cho biết Iran đang thu hẹp sự hiện diện của mình ở Yemen để tránh leo thang, nhưng một cuộc xâm lược của Mỹ có thể đảo ngược phép tính đó, châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Thiệt hại kinh tế trong chiến dịch của Mỹ là rất lớn. CNN ước tính chi phí lên tới gần 1 tỷ đô la chỉ trong hơn 3 tuần. Điều này không chỉ bao gồm tên lửa mà còn việc triển khai 2 tàu sân bay cùng máy bay ném bom B-2 từ Diego Garcia và các phi đội chiến đấu như F-35A Lightning II. F-35...

So sánh về mặt lịch sử, chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 tiêu tốn 61 tỷ đô la trong 6 tuần, nhưng nó nhắm vào một đội quân chính quy, không phải một cuộc nổi loạn phân tán. Chiến dịch của Saudi ở Yemen đã đốt 100 tỷ đô la trong 7 năm, nhưng không thu được kết quả gì. Chiến dịch Rough Rider cho thấy nó có thể sánh ngang với những con số này nếu kéo dài, đặc biệt là với các cam kết toàn cầu ở Ukraine và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang làm cạn kiệt nguồn lực của Mỹ.

Trong khi đó, Houthi đang dựa vào vũ khí giá rẻ, máy bay không người lái giá 20.000 đô la một chiếc so với 150.000 đô la để bắn hạ chúng bằng tên lửa SM-6 của Hải quân Mỹ, gây ra gánh nặng không cân xứng, một chiến lược tiêu hao giống cuộc chiến năm 2006 của Hezbollah với Israel.

Nếu các cuộc không kích không thể khôi phục sự ổn định và một cuộc chiến trên bộ không thể duy trì, Mỹ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: leo thang hay rút lui. Khả năng phục hồi của Houthi có thể khuyến khích các phe phái khác như Hezbollah ở Lebanon, lực lượng dân quân ở Iraq thử thách quyết tâm của Mỹ. Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz tuyên bố trên ABC cho biết nhiều thủ lĩnh Houthi đã bị giết, nhưng các cuộc tấn công của nhóm này vẫn tiếp diễn, cho thấy một chiến thắng rỗng tuếch của Mỹ.

TD