Latvia thành lập chính phủ mới sau khủng hoảng liên quan UAV

Latvia cho biết, nước này đang tiến gần tới việc hình thành một chính phủ liên minh mới, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị bùng phát sau sự cố liên quan đến các máy bay không người lái (UAV) Ukraine được cho là “đi lạc” và rơi vào lãnh thổ nước này.

Nghị sĩ trung dung Andris Kulbergs, lãnh đạo Liên minh Thống nhất, tuyên bố ý định đứng ra thành lập chính phủ liên minh gồm bốn đảng. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch, nghị sĩ trung dung Andris Kulbergs, lãnh đạo Liên minh Thống nhất, lực lượng đối lập lớn nhất trong Quốc hội Latvia, đã tuyên bố ý định đứng ra thành lập chính phủ liên minh gồm bốn đảng.

Diễn biến này xảy ra sau khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng trung hữu Evika Siliņa sụp đổ hồi đầu tháng, trong bối cảnh làn sóng chỉ trích gia tăng liên quan đến vụ hai UAV Ukraine rơi xuống các cơ sở dầu mỏ tại Latvia, gây thiệt hại và làm dấy lên tranh luận chính trị trong nước.

Sau khủng hoảng, Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs đã giao ông Kulbergs nhiệm vụ đàm phán thành lập chính phủ mới. Ông Kulbergs cho biết đã đạt được thỏa thuận phân chia quyền lực với ba lực lượng chính trị gồm: Liên minh Quốc gia theo đường lối cánh hữu, Liên minh Xanh và Nông dân theo xu hướng bảo thủ xanh, và đảng trung hữu Thống nhất Mới.

Tổng thống Rinkēvičs đã bật đèn xanh cho tiến trình thành lập liên minh mới. Truyền thông Latvia cho biết ông Kulbergs dự kiến công bố danh sách nội các ngay trong ngày 26/5, trong khi Quốc hội có thể tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn chính phủ mới trong tuần này.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs đã giao ông Kulbergs nhiệm vụ đàm phán thành lập chính phủ mới. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận ban đầu, bà Evika Siliņa, hiện giữ vai trò thủ tướng tạm quyền và là thành viên đảng Thống nhất Mới, có thể đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới.

Trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục căng thẳng, chính sách quốc phòng được dự báo sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới. Latvia – quốc gia Baltic có đường biên giới dài khoảng 283 km giáp Nga và hiện là một trong những thành viên Liên minh châu Âu (EU) có quan điểm thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng cường năng lực quốc phòng. Theo báo Politico, ngoài vấn đề an ninh, chính phủ mới cũng sẽ tập trung vào đàm phán ngân sách dài hạn tiếp theo của EU, trong đó Riga mong muốn tăng nguồn phân bổ cho quốc phòng, nông nghiệp và phát triển khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua, Politico.