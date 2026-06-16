Ukraine khởi động giai đoạn đàm phán đầu tiên về gia nhập EU

Ukraine đã chính thức khởi động giai đoạn đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu bước tiến quan trọng trên con đường hội nhập với châu Âu của quốc gia Đông Âu này.

Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka phát biểu về tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: AFP.

Phát biểu sau cuộc họp tại Luxembourg, ngày 15/6, Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka cho rằng đây là một cột mốc lịch sử đối với đất nước. Ông nhấn mạnh việc gia nhập EU là khát vọng được đông đảo người dân Ukraine ủng hộ và là mục tiêu chiến lược lâu dài của Kiev.

Tại cuộc họp, đại diện Ukraine và EU đã bắt đầu thảo luận nhóm vấn đề chính sách đầu tiên trong tiến trình đàm phán gia nhập. Theo quy định của EU, các quốc gia ứng cử viên phải tiến hành cải cách sâu rộng và điều chỉnh hệ thống pháp luật để phù hợp với các tiêu chuẩn của khối trước khi được xem xét kết nạp.

Nhóm nội dung đầu tiên được mở đàm phán mang tên “Các nguyên tắc cơ bản”, bao gồm cải cách tư pháp, hoạt động của các thể chế dân chủ, quản trị nhà nước và mua sắm công. Đây được xem là lĩnh vực then chốt quyết định tiến độ của toàn bộ quá trình đàm phán.

Quốc kỳ Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) tung bay tại trung tâm thủ đô Kiev trong thời gian diễn ra cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao EU và Ukraine, ngày 2/10/2023. Ảnh: Reuters.

Ủy viên phụ trách Mở rộng của EU Marta Kos đánh giá Ukraine đang đạt được những bước tiến đáng kể trong lộ trình hội nhập, đồng thời kêu gọi Kiev tiếp tục duy trì động lực cải cách. Theo bà, việc gia nhập EU đòi hỏi sự tham gia và đồng thuận của toàn xã hội nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của khối.

Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí mở đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova từ tháng 12/2023. Tuy nhiên, tiến trình này bị trì hoãn trong thời gian qua do những bất đồng liên quan đến nguyện vọng gia nhập EU của Kiev.

Tuần trước, các đại sứ EU đã nhất trí cho phép Ukraine và Moldova bắt đầu đàm phán đối với nhóm chính sách đầu tiên sau khi Hungary và Ukraine đạt được thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến quyền của cộng đồng người Hungary tại Ukraine.

Dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều nước thành viên EU, giới ngoại giao nhận định quá trình gia nhập của Ukraine có thể kéo dài nhiều năm do yêu cầu cải cách toàn diện về thể chế, kinh tế và pháp luật. Tuy nhiên, việc chính thức khởi động đàm phán được xem là tín hiệu cho thấy quan hệ giữa Kiev và EU đang bước sang một giai đoạn mới với mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn vào các cấu trúc chính trị và kinh tế của châu Âu.

Thanh Hằng