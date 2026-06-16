Ukraine cáo buộc Nga không kích vào các di sản văn hóa và tôn giáo, đề nghị LHQ họp khẩn

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Ngày 16/6, Ukraine đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau loạt cuộc tấn công quy mô lớn mà Kyiv cáo buộc do Nga tiến hành, gây thương vong cho dân thường và làm hư hại một di sản văn hóa - tôn giáo quan trọng của nước này.

Ukraine đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn sau các cuộc tấn công của Nga. Ảnh : aa.com.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kyiv cùng nhiều thành phố khác như Kharkiv và Dnipro đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 25 người bị thương, trong đó có trẻ em.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kyiv cũng đã khởi động các cơ chế phản ứng thông qua Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Hội đồng châu Âu và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Trên mạng xã hội X, ông cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công người dân, cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các di sản văn hóa và tôn giáo của Ukraine.

Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại Nhà thờ Dormition thuộc quần thể tu viện Kyiv Pechersk Lavra ở thủ đô Kyiv, Ukraine, ngày 15/6. Ảnh: Reuters.

Một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng là quần thể tu viện Kyiv Pechersk Lavra, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của Chính thống giáo Đông Âu. Theo giới chức Ukraine, một máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng khu di tích này, gây hỏa hoạn tại mái Nhà thờ Dormition - công trình trung tâm của quần thể tu viện có lịch sử gần 1.000 năm tuổi.

Ngày 15/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thị sát hiện trường và mô tả vụ việc là “một cuộc tấn công nhằm vào lịch sử của chúng tôi”. Ngoại trưởng Pháp cũng lên án vụ tấn công, cho rằng hành động này tương đương với việc tấn công Nhà thờ Đức Bà Paris - một biểu tượng văn hóa và tôn giáo của nước Pháp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Yulia Svyrydenko tại Nhà thờ Dormition thuộc quần thể tu viện Kyiv Pechersk Lavra ở thủ đô Kyiv ngày 15/6. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Nga bác bỏ các cáo buộc của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga công bố danh sách các mục tiêu bị tấn công trong đêm 15/6, đồng thời khẳng định quân đội Nga không nhằm mục tiêu vào tu viện Kyiv Pechersk Lavra. Moscow cho rằng những thiệt hại tại khu di tích có thể do một tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và thuộc hệ thống phòng không Ukraine gây ra.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang diễn ra tại Pháp. Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump về những biện pháp nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Thanh Hằng