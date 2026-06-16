Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn sứ mệnh hỗ trợ tại Afghanistan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) vừa nhất trí thông qua một nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) thêm một năm, đến ngày 17/6/2027.

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) thêm một năm, đến ngày 17/6/2027. Ảnh: Xinhua.

Nghị quyết số 2822 được thông qua với sự ủng hộ của tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Theo nội dung nghị quyết, Tổng Thư ký LHQ được yêu cầu tiến hành một cuộc rà soát chiến lược toàn diện đối với hoạt động của UNAMA và trình báo cáo bằng văn bản lên Hội đồng Bảo an trước ngày 31/3/2027.

LHQ cho biết cuộc rà soát này nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ của UNAMA trong bối cảnh tình hình Afghanistan tiếp tục diễn biến phức tạp. Quá trình đánh giá sẽ tập trung xem xét cơ cấu tổ chức, nâng cao tính đồng bộ trong hoạt động, loại bỏ những nội dung chồng chéo và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan LHQ đang hoạt động tại Afghanistan.

Bên cạnh đó, cuộc rà soát cũng sẽ xác định những khó khăn và trở ngại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai nhiệm vụ của phái bộ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ đối với người dân Afghanistan cũng như các nỗ lực của cộng đồng quốc tế tại quốc gia này.

Nghị quyết mới cũng yêu cầu Tổng Thư ký LHQ định kỳ ba tháng một lần báo cáo lên Hội đồng Bảo an về tình hình Afghanistan cũng như tiến độ triển khai nhiệm vụ của UNAMA. Quy định này nhằm giúp Hội đồng Bảo an theo dõi sát các diễn biến trên thực địa và kịp thời đưa ra những quyết sách cần thiết để hỗ trợ quốc gia Nam Á này.

Trụ sở của Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA). Ảnh: LHQ.

UNAMA được thành lập từ năm 2002 với nhiệm vụ thúc đẩy hòa bình, hỗ trợ tiến trình chính trị, bảo vệ quyền con người và điều phối các hoạt động nhân đạo, phát triển của LHQ tại Afghanistan. Trong những năm gần đây, phái bộ này đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tình hình nhân đạo và hỗ trợ các chương trình cứu trợ sau khi Afghanistan trải qua những biến động chính trị sâu sắc.

Ngọc Liên