Lãnh đạo Triều Tiên khẳng định tiếp tục phát huy vị thế quốc gia hạt nhân

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mới đây đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, việc tiếp tục phát huy vị thế của nước này với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn cần thiết để ứng phó với tình hình quân sự và chính trị quốc tế mà ông cho là ngày càng phức tạp và khó lường.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Theo KCNA, phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra từ ngày 21-23/6, ông Kim nhận định, thế giới đang chứng kiến những diễn biến mà ông mô tả là “không thể tưởng tượng nổi” do cạnh tranh giữa các cường quốc. Ông cho rằng các cuộc đối đầu tại nhiều khu vực trên thế giới đang trở nên gay gắt hơn, đồng thời cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng và tình trạng xung đột tại châu Âu cũng như Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang trở nên nguy hiểm hơn khi Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân chung. Theo ông Kim, các hoạt động này chỉ nhằm tăng cường khả năng tấn công nhằm vào Triều Tiên.

KCNA dẫn phát biểu của ông Kim nhấn mạnh rằng, việc “không ngừng mở rộng và tăng cường lực lượng hạt nhân, đồng thời thực thi đầy đủ vị thế của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân” là con đường đúng đắn để Triều Tiên chủ động và tự tin ứng phó với môi trường an ninh quốc tế đang có nhiều biến động.

Triều Tiên khẳng định lập trường về vũ khí hạt nhân. Ảnh; Reutes.

Bên cạnh chính sách hạt nhân, ông Kim cũng chỉ đạo tăng cường năng lực vũ khí thông thường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược có lượng giãn nước 10.000 tấn, một trong những dự án quốc phòng được Triều Tiên công bố gần đây.

Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố nước này là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và khẳng định, sẽ không từ bỏ năng lực răn đe hạt nhân, bất chấp các nỗ lực ngoại giao kéo dài nhiều năm của Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Lập trường này tiếp tục là một trong những vấn đề an ninh được cộng đồng quốc tế quan tâm.

Thu Uyên