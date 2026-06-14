Bình Nhưỡng khẳng định vị thế hạt nhân “không thể đảo ngược”

Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được giải quyết một cách “không thể đảo ngược”, đồng thời chỉ trích các hoạt động hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng những động thái này đang làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát các vụ phóng thử nghiệm hỗn hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa pháo binh và tên lửa hành trình chính xác tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định các tuyên bố và hoạt động hợp tác quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc không thể làm thay đổi vị thế mà Bình Nhưỡng xác định là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố nhấn mạnh rằng vấn đề “phi hạt nhân hóa” đã là một vấn đề “được khép lại hoàn toàn và không thể đảo ngược”.

Phản ứng trên được đưa ra sau cuộc họp của Nhóm Tham vấn Hạt nhân Mỹ - Hàn (NCG) diễn ra tại Seoul trước đó. Tại cuộc họp, các quan chức hai nước đã thảo luận các biện pháp tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó trước những tiến triển trong chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ “xuất khẩu vũ khí” sang Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Ảnh: Farsnews

Trước đó một ngày, Bình Nhưỡng cũng lên án quyết định của Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa không đối không tiên tiến cùng các thiết bị quân sự liên quan cho Hàn Quốc với tổng trị giá gần 300 triệu USD. Triều Tiên cho rằng đây là minh chứng mới nhất cho việc hợp tác quân sự giữa Washington và Seoul đang được tăng cường một cách có hệ thống bất chấp những lo ngại về căng thẳng trong khu vực.

KCNA dẫn tuyên bố của một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng xuất khẩu vũ khí của Mỹ là “xuất khẩu chiến tranh”, đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe tự vệ nhằm duy trì thế cân bằng sức mạnh trong khu vực.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liên quan đến tuyên bố chung với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu trong chuyến thăm châu Âu gần đây. Tuyên bố này mô tả Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng hoạt động hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Nga là bất hợp pháp.

Theo KCNA, những phát biểu trên đã vi phạm chủ quyền của Triều Tiên và cho thấy không còn khả năng tồn tại một sự “chung sống hòa bình” giữa hai miền Triều Tiên. Bình Nhưỡng nhấn mạnh sẽ tiếp tục coi Hàn Quốc là một quốc gia thù địch.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục khẳng định học thuyết hạt nhân là một phần trong chiến lược an ninh quốc gia, đồng thời đẩy mạnh các vụ thử tên lửa và phát triển năng lực quân sự. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cho rằng việc duy trì năng lực răn đe chung là cần thiết nhằm bảo đảm ổn định và an ninh trong khu vực. Những diễn biến mới nhất cho thấy bất đồng giữa các bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp.

Lê Hà.