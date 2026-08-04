Đan Mạch lần đầu triển khai lực lượng nghĩa vụ tới Greenland

Đan Mạch đã bắt đầu chương trình nghĩa vụ quân sự mở rộng với khoảng 1.600 tân binh, đồng thời lần đầu triển khai lực lượng này tới Greenland trong bối cảnh Copenhagen tăng cường năng lực phòng thủ trước các thách thức an ninh tại Bắc Cực và châu Âu.

Khoảng 1.600 tân binh Đan Mạch nhập ngũ theo chương trình nghĩa vụ quân sự mới . Ảnh: Getty Images.

Theo đó, khoảng 1.600 tân binh Đan Mạch chính thức nhập ngũ theo chương trình nghĩa vụ quân sự mới, với thời gian phục vụ được kéo dài từ 4 tháng lên 11 tháng. Đây là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng của Copenhagen trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp, khi xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn và cạnh tranh chiến lược tại Bắc Cực gia tăng.

Một điểm đáng chú ý là vào cuối tháng 8, Đan Mạch sẽ lần đầu điều động quân nghĩa vụ tới Greenland. Hơn 100 binh sĩ thuộc một đại đội sẽ đóng quân trên hòn đảo tự trị này trong một tháng để tiếp nhận nhiệm vụ từ lực lượng quân đội chuyên nghiệp.

Động thái mang ý nghĩa chính trị đáng kể trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn sáp nhập Greenland với lý do bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo chương trình huấn luyện mới, các tân binh sẽ trải qua 5 tháng huấn luyện cơ bản trước khi thực hiện 6 tháng nhiệm vụ thực địa. Quân đội Đan Mạch cũng mở thêm nhiều chương trình đào tạo chuyên biệt, trong đó có trung đội vận hành thiết bị bay không người lái (drone) thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch đặc biệt.

Vào cuối tháng 8, Đan Mạch sẽ lần đầu điều động quân nghĩa vụ tới Greenland. Ảnh: Reuters.

Năm 2024, Đan Mạch quyết định mở rộng nghĩa vụ quân sự đối với nữ giới, đồng thời kéo dài thời gian phục vụ tiêu chuẩn từ 4 tháng lên 11 tháng. Theo kế hoạch, số lượng tân binh được tuyển mỗi năm sẽ tăng từ khoảng 5.000 hiện nay lên 7.500 vào năm 2033.

Đan Mạch hiện áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự kết hợp giữa tình nguyện và bốc thăm. Mọi công dân đủ điều kiện sức khỏe khi bước sang tuổi 18 đều tham gia quy trình tuyển chọn, song trong nhiều năm qua phần lớn tân binh là tình nguyện viên, còn hình thức bốc thăm chỉ được sử dụng để tuyển đủ quân số.

Cùng với Đan Mạch, nhiều quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic như Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Estonia, Latvia và Lithuania cũng duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.