Lãnh đạo Israel và Mỹ sẽ sớm hội đàm tại Washington

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 4/7,Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí sẽ sớm có cuộc gặp tại Mỹ sau cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hiru News.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chúc mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập (4/7/1776 - 4/7/2026), đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa Israel và Mỹ có vai trò quan trọng đối với an ninh khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ sớm tổ chức cuộc gặp trực tiếp tại Mỹ, song chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể.

Được biết, cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, các bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán trong thời gian tới và vòng đối thoại tiếp theo sẽ được tổ chức sớm nhất có thể sau khi lễ quốc tang Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei kết thúc.

Trong khi đó, Israel khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah nếu nhóm này còn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel. Thứ trưởng Ngoại giao Israel Sharren Haskel cho rằng, việc làm suy yếu Hezbollah là lợi ích chung của cả Israel và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được khi lực lượng này bị giải giáp.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: ABC News.

Cùng với các ưu tiên về an ninh, Thủ tướng Netanyahu trước đó cũng phát đi tín hiệu điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại. Trong bài phát biểu ngày 30/6, ông cho biết Israel đặt mục tiêu từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ tài chính của Mỹ, đồng thời khẳng định nền kinh tế Israel hiện đã đủ năng lực tự chủ. Theo ông, quá trình này dự kiến sẽ được khởi động ngay trong năm nay.

Giới quan sát nhận định cuộc gặp dự kiến giữa ông Netanyahu và ông Trump nhiều khả năng sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực, tiến trình đàm phán với Iran, tình hình Lebanon cũng như định hướng quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Israel trong giai đoạn tới.

Minh Phương

Nguồn: The Times of Israel, NDTV.