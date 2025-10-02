Lãnh đạo EU thảo luận xây bức tường UAV tại Copenhagen, Đan Mạch

Lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã tham gia cuộc họp không chính thức tại Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Một trong các nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị là đề xuất xây dựng “Bức tường UAV”, trong bối cảnh một loạt quốc gia EU gần đây báo cáo về các vụ máy bay không người lái vi phạm không phận.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron,thủ tướng Đan mạch Mette Frederiksen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU diễn ra trong hai ngày 1 và 2/10, chỉ vài ngày sau khi Đan Mạch thông báo việc các máy bay không người lái không xác định đã xâm phạm không phận khiến nước này phải tạm thời đóng cửa một số sân bay.

Tại cuộc họp lần này, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về đề xuất xây dựng “Bức tường UAV”, vốn đang trở thành vấn đề nóng sau khi một loạt nước EU cáo buộc máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Ủy ban đã được bật đèn xanh để tiếp tục triển khai dự án bức tường UAV và lộ trình tái vũ trang. Bà cho biết, bức tường này là hệ thống chống UAV nhằm “nhanh chóng phát hiện, đánh chặn và khi cần thiết có thể vô hiệu hóa các thiết bị này”.

Trong khi đó, theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, các nhà lãnh đạo đã thảo luận việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc trao đổi sẽ tiếp diễn tại Hội đồng châu Âu trong tháng 10.

Các nhà lãnh đạo EU tham gia Hội nghị thượng đỉnh không chính thức, thảo luận về kế hoạch xây 'bức tường UAV" tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạc. Ảnh: Irish Independent.

Do mang tính chất không chính thức, hội nghị không đưa ra các quyết định ràng buộc, song các thể chế EU và thủ đô các nước thành viên đều cho thấy sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến quốc phòng và hỗ trợ Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh tháng 10.

Tuy nhiên, đề xuất xây dựng bức tường UAV đã vấp phải sự hoài nghi từ cả Pháp và Đức. Theo ông Macron, thay vì tập trung vào bức tường UAV, châu Âu nên ưu tiên phát triển chung các hệ thống cảnh báo sớm hiện Pháp và Đức đang phối hợp trong lĩnh vực này, mua sắm năng lực răn đe bằng tên lửa tầm xa, cũng như tăng cường các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không.

Được biết, nhằm nâng cao công tác bảo vệ Hội nghị, Đan Mạch đã thông báo đóng cửa không phận đối với tất cả máy bay không người lái dân sự đến hết ngày 3/10. Chính phủ Thụy Điển cũng đã thông qua việc triển khai hệ thống chống máy bay không người lái cùng một số đơn vị radar tới Đan Mạch nhằm tăng cường bảo đảm an ninh.

Thu Uyên

Theo CNN, Politico, Xinhua