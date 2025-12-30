Trung Quốc thúc đẩy vận hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

Từ ngày 1/1/2026, Trung Quốc sẽ triển khai một “kế hoạch hành động” nhằm tăng cường công tác quản lý và vận hành đồng tiền kỹ thuật số quốc gia. Thông tin này vừa được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Lục Lôi (Lu Lei) công bố.

Trung Quốc triển khai kế hoạch hành động nhằm tăng cường quản lý và vận hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Ảnh: The News International

Trong bài viết đăng trên Financial News, cơ quan truyền thông trực thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), ông Lục Lôi cho biết, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong tương lai sẽ là một phương tiện thanh toán và lưu thông kỹ thuật số hiện đại, được phát hành và lưu hành trong hệ thống tài chính.

Theo ông, bước đi tiếp theo để hiện thực hóa mục tiêu này là việc triển khai từ ngày 1/1/2026 một khuôn khổ “thế hệ mới” cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, bao gồm khung đo lường, hệ thống quản lý, cơ chế vận hành và hệ sinh thái. Trong khuôn khổ kế hoạch hành động, các ngân hàng sẽ trả lãi cho số dư nhân dân tệ kỹ thuật số mà khách hàng nắm giữ, nhằm khuyến khích việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền này.

Kế hoạch cũng đề xuất thành lập một trung tâm vận hành quốc tế cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tại Thượng Hải, trung tâm tài chính lớn ở miền Đông Trung Quốc.

Nhiều cơ quan tiền tệ trên thế giới những năm gần đây đã đẩy mạnh tìm kiếm các giải pháp số hóa tiền tệ, dưới tác động của sự bùng nổ thanh toán trực tuyến trong đại dịch và sự gia tăng mức độ phổ biến của các loại tiền điện tử như bitcoin.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nghiên cứu tiền kỹ thuật số từ năm 2014 và tiến hành thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) thông qua nhiều chương trình thí điểm. Mặc dù thanh toán di động và trực tuyến đã được người tiêu dùng Trung Quốc sử dụng rộng rãi, nhân dân tệ kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng trung ương, thay vì các tập đoàn công nghệ lớn, tiếp cận nhiều dữ liệu hơn và tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động thanh toán.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, ABS - CBN, People’s Daily Online