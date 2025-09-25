EU, NATO thảo luận xây “bức tường chống UAV” dọc biên giới phía Đông

Liên minh châu Âu và NATO đã thảo luận về triển khai bức tường chống máy bay không người lái dọc biên giới phía Đông của châu Âu. Động thái được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa từ UAV ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau những diễn biến trong xung đột Nga - Ukraine, nơi máy bay không người lái đã trở thành vũ khí chủ lực gây thiệt hại lớn cả về quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự.

Liên minh châu Âu và NATO đề xuất triển khai bức tường chống máy bay không người lái dọc biên giới phía Đông của châu Âu. Ảnh: AFP.

Theo đề xuất, “bức tường chống UAV” sẽ bao gồm mạng lưới radar cảnh giới, hệ thống gây nhiễu tín hiệu, vũ khí laser năng lượng cao và các tổ hợp phòng không cơ động. Các công nghệ này được kỳ vọng có thể phát hiện sớm, vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt UAV trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. EU và NATO cũng tính tới việc triển khai đồng bộ giữa các quốc gia thành viên, tạo nên một lớp phòng thủ liên kết nhằm bảo vệ biên giới, các cơ sở năng lượng trọng yếu và trung tâm đô thị quan trọng.

Giới chức châu Âu nhấn mạnh, mục tiêu của sáng kiến là đảm bảo an ninh tập thể, đồng thời nâng cao khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công phi truyền thống. Một số nước thành viên, trong đó có Đức, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với kế hoạch này, coi đây là biện pháp cấp thiết để đối phó với nguy cơ an ninh mới.

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc xây dựng “tường chống UAV” không chỉ mang ý nghĩa phòng thủ mà còn là tín hiệu chính trị, thể hiện quyết tâm của EU và NATO trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là chi phí tài chính khổng lồ cho hệ thống này, cũng như sự cần thiết phải thống nhất về công nghệ và cơ chế phối hợp giữa các quốc gia thành viên.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte gần đây đã phát động Chiến dịch “Vệ binh phía Đông”, với sự tham gia của Đan Mạch, Pháp, Anh, Đức và các nước khác, nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Bước đi này phù hợp chặt chẽ với tầm nhìn về một bức tường chống máy bay không người lái.

Vân Bình (theo Euronews, AFP)