Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu không kích cảng Mukalla của Yemen

Liên minh Hỗ trợ Chính phủ hợp pháp Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu vừa tiến hành một cuộc không kích hạn chế nhằm vào cảng Mukalla, miền đông Yemen, với mục tiêu nhắm tới lô hàng quân sự được chuyển từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho lực lượng ly khai miền nam.

Liên minh Hỗ trợ Chính phủ hợp pháp Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành cuộc không kích nhằm vào cảng Mukalla. Ảnh: Times of India.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi liên minh cảnh báo nhóm ly khai chủ chốt ở miền Nam Yemen không được có các hành động quân sự tại tỉnh Hadramout chiến lược.

Theo tuyên bố ngày 30/12 của liên minh, cuộc không kích nhằm vào những lô vũ khí và phương tiện chiến đấu được đưa trái phép vào cảng Mukalla để hỗ trợ cho Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam – lực lượng được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hậu thuẫn. Liên minh Hỗ trợ Chính phủ hợp pháp Yemen khẳng định cuộc tấn công không gây thương vong hay thiệt hại ngoài dự kiến.

Người phát ngôn liên minh, Chuẩn tướng Turki al-Malki, cho biết hai tàu hàng xuất phát từ cảng Fujairah của UAE đã cập cảng Mukalla trong hai ngày cuối tuần mà không có sự cho phép của liên minh. Theo cáo buộc, các tàu này đã tắt hệ thống theo dõi và dỡ xuống một lượng lớn vũ khí cùng phương tiện quân sự nhằm hỗ trợ cho lực lượng Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam. Nguồn tin của Reuters cho hay, cuộc không kích tập trung vào khu cầu cảng, nơi hàng hóa từ hai con tàu trên được bốc dỡ.

Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, chiến dịch không kích được tiến hành theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Yemen, với mục tiêu bảo vệ dân thường tại các tỉnh Hadramout và al-Mahra, trong bối cảnh nguy cơ bất ổn gia tăng.

Phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE hiện chưa đưa ra bình luận chính thức trước cáo buộc của Liên minh Hỗ trợ Chính phủ hợp pháp Yemen.

Các tay súng thuộc Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam Yemen. Ảnh: AFP.

Căng thẳng giữa các lực lượng được Saudi Arabia và UAE hậu thuẫn tại Yemen đã leo thang đáng kể trong thời gian gần đây. Đầu tháng này, một chiến dịch quân sự của lực lượng ly khai miền Nam đã khiến lực lượng của Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam đối đầu trực tiếp với các đơn vị trung thành với chính phủ Yemen được Saudi Arabia ủng hộ, đẩy hai đồng minh khu vực đến nguy cơ xung đột toàn diện kể từ khi cùng can thiệp vào Yemen năm 2015.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters