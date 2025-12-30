Hàn Quốc gia nhập nhóm 6 nền kinh tế có quy mô xuất khẩu lớn nhất thế giới

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với kinh tế Hàn Quốc khi kim ngạch xuất khẩu hàng năm lần đầu tiên vượt ngưỡng 700 tỷ USD, đưa nước này gia nhập nhóm 6 nền kinh tế có quy mô xuất khẩu lớn nhất thế giới, bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 700 tỷ USD, đưa nước này gia nhập nhóm 6 nền kinh tế có quy mô xuất khẩu lớn nhất thế giới. Ảnh: Yonhap.

Theo thông báo ngày 29/12 của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cùng Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, tổng giá trị xuất khẩu của nước này trong năm 2025 đã vượt 700 tỷ USD. Thành tựu này giúp Hàn Quốc gia nhập nhóm các quốc gia có quy mô xuất khẩu lớn nhất thế giới, sau Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản và Hà Lan, đồng thời cho thấy tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc vượt trội so với nhiều nền kinh tế lớn khác.

So với năm 1948 – thời điểm kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ đạt 19 triệu USD – quy mô xuất khẩu hiện nay đã tăng hơn 36.000 lần. Hàn Quốc mất khoảng 30 năm để nâng kim ngạch xuất khẩu từ 100 tỷ USD (năm 1995) lên 700 tỷ USD, và chỉ 7 năm kể từ khi vượt mốc 600 tỷ USD vào năm 2018. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình hằng năm đạt gần 14,7%.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàng Quốc, dù kim ngạch xuất khẩu sụt giảm trong nửa đầu năm 2025 song hoạt động xuất khẩu đã bật tăng mạnh từ tháng 6, liên tục thiết lập các kỷ lục mới trong 6 tháng cuối năm. Động lực chính đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu chất bán dẫn – mặt hàng chủ lực của nền kinh tế Hàn Quốc cùng với ô tô, tàu biển và các sản phẩm công nghệ sinh học.

Xuất khẩu chất bán dẫn – mặt hàng chủ lực của nền kinh tế Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Bên cạnh đó, các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm và mỹ phẩm cũng đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, được hỗ trợ bởi sức lan tỏa của “Làn sóng Hàn Quốc” (Hallyu) trên toàn cầu, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm và thương hiệu Hàn Quốc tại nhiều thị trường.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này trong năm tới thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các ngành công nghiệp bằng đổi mới sản xuất, đa dạng hóa thị trường và các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời mở rộng các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu vực ngoài thủ đô.

Ngọc Liên

Nguồn: Arirang News.