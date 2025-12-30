Ấn Độ thử thành công rocket dẫn đường tầm xa, phê duyệt mua sắm quốc phòng trị giá hơn 8 tỷ USD

Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công lần đầu rocket dẫn đường tầm xa Pinaka, đồng thời phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá hơn 8 tỷ USD, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của nước này trong việc nâng cao năng lực tác chiến chính xác và hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Rocket dẫn đường tầm xa Pinaka được phóng thử vào ngày 29/12 , Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, vụ thử nghiệm rocket dẫn đường tầm xa Pinaka được tiến hành tại Trường bắn thử nghiệm tổng hợp ở huyện Balasore, bang Odisha ngày 29/12. Trong lần bắn thử đầu tiên, rocket đã đạt tầm bắn tối đa khoảng 120 km, thực hiện đầy đủ các thông số bay theo kế hoạch và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác rất cao. Toàn bộ quỹ đạo bay được các hệ thống đo đạc theo dõi và ghi nhận thành công.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), nhấn mạnh việc phát triển thành công rocket dẫn đường tầm xa Pinaka là bước đột phá quan trọng, có thể làm thay đổi năng lực tác chiến của pháo binh Ấn Độ. Rocket được phóng từ bệ phóng Pinaka đang biên chế, qua đó chứng minh tính linh hoạt của hệ thống khi có thể triển khai nhiều biến thể với tầm bắn khác nhau trên cùng một nền tảng.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ cũng đã phê duyệt các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá hơn 8 tỷ USD

Song song với thành tựu này, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC), do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì, đã phê duyệt các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá hơn 8 tỷ USD, phục vụ đồng thời Lục quân, Hải quân và Không quân Ấn Độ.

Theo đó, Lục quân Ấn Độ sẽ được tăng cường máy bay không người lái tiên tiến, các rocket dẫn đường tầm xa Pinaka nhằm mở rộng tầm bắn và nâng cao độ chính xác, cùng với hệ thống phát hiện UAV nội địa Mark-2 để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

Đối với Hải quân Ấn Độ, Bộ Quốc phòng phê duyệt việc mua sắm các hệ thống vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm tần số cao, giúp tăng cường khả năng liên lạc bảo mật tầm xa, đồng thời thuê các UAV tầm cao nhằm nâng cao năng lực giám sát khu vực Ấn Độ Dương.

Trong khi đó, Không quân Ấn Độ sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ cất, hạ cánh tự động trong mọi điều kiện thời tiết, mua sắm tên lửa không đối không Astra Mk-2 do Ấn Độ tự phát triển với tầm bắn trên 200 km, cùng hệ thống mô phỏng huấn luyện phi công và bộ dẫn đường SPICE-1000 để tăng cường năng lực tấn công chính xác.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh vũ khí chính xác tầm xa đã chứng minh hiệu quả trong các hoạt động quân sự gần đây, thúc đẩy New Delhi đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quốc phòng, ưu tiên các công nghệ và sản phẩm do trong nước phát triển. Gần đây, DRDO cũng đã hoàn tất thử nghiệm đánh giá đối với thế hệ tiếp theo của tên lửa Akash, trong khi Hải quân Ấn Độ tiếp nhận tàu tác chiến chống ngầm Anjalip, góp phần củng cố năng lực phòng thủ trên biển.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion