Campuchia bác bỏ cáo buộc triển khai hàng trăm UAV xâm nhập không phận Thái Lan

Campuchia vừa đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này triển khai hàng trăm máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Thái Lan, khẳng định vấn đề đang được hai bên phối hợp làm rõ trong khuôn khổ các cơ chế song phương hiện có.

. Ảnh minh hoạ: The Nation.

Phát biểu chiều 29/12, phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho biết, các quan chức Campuchia và Thái Lan đã trực tiếp trao đổi về thông tin Phnom Penh “điều động hơn 250 UAV bay qua biên giới”, đồng thời thống nhất tiến hành xác minh và xử lý ngay lập tức nhằm tránh gây hiểu nhầm hoặc làm gia tăng căng thẳng.

Theo ông Prak Sokhonn, đây là một vấn đề kỹ thuật phát sinh liên quan đến hoạt động UAV dọc tuyến biên giới mà cả hai phía đều ghi nhận, song không mang tính nghiêm trọng hay có chủ ý khiêu khích. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Campuchia. ông nhấn mạnh: “Hai bên đang tiếp cận vấn đề một cách bình tĩnh và thực tế”.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên quân đội Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Trong khi đó, phía Thái Lan đưa ra đánh giá thận trọng hơn. Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho rằng, các hoạt động UAV nói trên có thể bị xem là những hành động gây quan ngại, song Bangkok cũng cho biết đang tiếp tục theo dõi tình hình thông qua các kênh liên lạc quân sự song phương.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Campuchia và Thái Lan vừa đạt được những bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng biên giới. Ngoại trưởng Prak Sokhonn cho biết, bầu không khí tích cực sau các cuộc tiếp xúc gần đây đã tạo điều kiện để Thái Lan quyết định trao trả 18 binh sĩ Campuchia vào trưa 30/12. Theo ông, động thái này phản ánh tinh thần xây dựng lòng tin và tuân thủ các cam kết đã đạt được, trong đó có Thỏa thuận Kuala Lumpur ngày 26/10 và lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/12.

Các nguồn tin khu vực cho biết tình hình dọc biên giới hai nước hiện nhìn chung ổn định, song vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Cả Phnom Penh và Bangkok đều khẳng định cam kết kiềm chế, duy trì liên lạc và xử lý các vấn đề phát sinh trên tinh thần hợp tác, nhằm tránh làm ảnh hưởng tới tiến trình xây dựng lòng tin vừa được khôi phục.

Thu Uyên

Nguồn: Khmer Times, The Nation