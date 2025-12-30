Đan Mạch - Mỹ mua bán máy bay bất chấp bất đồng về Greenland

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho biết, Washington đã chính thức phê duyệt thương vụ bán hệ thống máy bay tuần tra và trinh sát P-8A Poseidon do Boeing sản xuất cho Đan Mạch, với tổng trị giá ước tính 1,8 tỷ USD.

Đan Mạch mua máy bay của Mỹ trị giá 1,8 tỷ USD bất chấp bất đồng về Greenland. Ảnh minh hoa: South China Morning.

Theo thông báo, gói bán này bao gồm ba chiếc P-8A Poseidon, cùng nhiều trang thiết bị liên quan.

Được biết thương vụ được triển khai theo cơ chế Bán vũ khí cho nước ngoài, nhằm “hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc tăng cường năng lực quốc phòng cho một đồng minh NATO”, đồng thời góp phần duy trì ổn định và an ninh tại châu Âu.

P-8A Poseidon là dòng máy bay tuần tra hàng hải đa nhiệm, được sử dụng cho các nhiệm vụ giám sát, trinh sát, chống tàu ngầm và bảo vệ an ninh trên không – trên biển. Trước đó, Mỹ cũng đã phê duyệt một thương vụ bán tên lửa không đối không trị giá gần 1 tỷ USD cho Đan Mạch, cho thấy xu hướng tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

Mỹ khẳng định hợp tác quốc phòng với Copenhagen vẫn được thúc đẩy trên cơ sở lợi ích an ninh chung và các cơ chế của NATO. Ảnh: Reuters.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi các nước NATO gia tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh. Washington nhiều lần nhấn mạnh vai trò của các đồng minh châu Âu trong việc tự củng cố năng lực phòng thủ, song song với việc Mỹ điều chỉnh mức độ hiện diện quân sự tại khu vực.

Mặc dù quan hệ Mỹ–Đan Mạch gần đây xuất hiện một số bất đồng liên quan tới vấn đề Bắc Cực và Greenland, Washington khẳng định hợp tác quốc phòng với Copenhagen vẫn được thúc đẩy trên cơ sở lợi ích an ninh chung và các cơ chế của NATO.

Thu Uyên

Nguồn: SCMP, BSS