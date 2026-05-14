Lãnh đạo các nước sườn Đông NATO và Bắc Âu nhóm họp tại Romania

Lãnh đạo 14 nước thành viên NATO thuộc sườn Đông và khu vực Bắc Âu đã kêu gọi tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa của liên minh tại cuộc họp thượng đỉnh ở thủ đô bucharest của Romania, trong bối cảnh xuất hiện nhiều vụ vi phạm không phận liên quan các thiết bị bay không người lái của Nga tại khu vực Đông Âu.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Tổng thống Romania Nicușor Dan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Hội nghị thượng đỉnh B9 ở Bucharest, Romania. Ảnh: Reuters

Hội nghị diễn ra ngày 13/5, do Tổng thống Romania Nicusor Dan và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đồng chủ trì có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cùng nhiều quan chức an ninh cấp cao phương Tây.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các nhà lãnh đạo lên án điều mà họ gọi là các hành động “mang tính đối đầu cao” của Nga nhằm vào các nước thành viên và đối tác NATO.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Những vụ vi phạm không phận lặp đi lặp lại tại sườn Đông cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tiếp tục củng cố năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO, trong đó có khả năng đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái”.

Trong thời gian qua, Romania, Ba Lan và các nước Baltic nhiều lần thông báo phát hiện thiết bị bay không người lái từ phía Nga xâm nhập không phận. Nga bác bỏ cáo buộc cố ý nhằm vào lãnh thổ các nước NATO.

Hội nghị tại Bucharest diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7 tới, trong bối cảnh các nước châu Âu và Mỹ xuất hiện khác biệt quan điểm liên quan tình hình Trung Đông và chính sách an ninh khu vực.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tham dự Hội nghị thượng đỉnh B9 tại Bucharest, Romania. Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi tăng cường hợp tác nhằm mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng của liên minh thông qua nâng công suất sản xuất, củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy các chương trình mua sắm quốc phòng đa quốc gia.

Tuyên bố chung được ký bởi nhóm B9 gồm 9 quốc gia Trung và Đông Âu thành viên NATO, gồm Ba Lan, Romania, Bulgaria, CH Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Litva và Slovakia. Ngoài ra, 5 nước Bắc Âu thuộc NATO gồm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cũng tham gia ký kết.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới cần phát đi “những tín hiệu tích cực” đối với toàn bộ cộng đồng Euro-Atlantic, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần thảo luận nghiêm túc hơn về việc tăng cường năng lực quốc phòng độc lập và phối hợp chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quân sự.

Ukraine hiện chưa phải thành viên NATO, song đã nhận được sự hỗ trợ quân sự và tài chính đáng kể từ liên minh này kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022.

Vân Bình

Nguồn: Reuters