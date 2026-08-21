Lãnh đạo 6 nước châu Âu lên án kế hoạch xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây

Ngày 20/8, lãnh đạo 6 nước châu Âu lên án quyết định của Chính phủ Israel công bố hồ sơ mời thầu xây dựng dự án khu định cư E1 tại Bờ Tây, đồng thời kêu gọi Israel ngay lập tức rút lại các kế hoạch này.

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo sáu quốc gia châu Âu kêu gọi Israel chấm dứt việc mở rộng khu định cư ở Bờ Tây. Ảnh: Independent.

Trong tuyên bố chung được Điện Élysée công bố, lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Na Uy và Anh cho rằng động thái trên là “không thể chấp nhận được”, cảnh báo dự án sẽ chia cắt Bờ Tây, gây tổn hại đến tính liên kết lãnh thổ của các vùng lãnh thổ Palestine và làm suy yếu triển vọng về giải pháp hai nhà nước.

Khẳng định các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nhà lãnh đạo lưu ý rằng quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình bất ổn nghiêm trọng, với mức độ bạo lực nhằm vào dân thường chưa từng có và những hạn chế nghiêm trọng đối với nền kinh tế Palestine.

Tuyên bố chung kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, nhấn mạnh rằng các kế hoạch này sẽ khiến khu vực ngày càng xa rời hòa bình và làm tổn hại vị thế quốc tế của Israel.

Tuyên bố cũng cảnh báo các doanh nghiệp không tham gia các gói thầu xây dựng. Ảnh: EPA.

Tuyên bố cũng cảnh báo các doanh nghiệp không tham gia các gói thầu xây dựng, do có thể phải đối mặt với những hệ quả về pháp lý và uy tín, trong đó có nguy cơ liên quan đến những hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi tái khẳng định cam kết đối với một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động vì mục tiêu này.”

Trước đó, ngày 18/8, Israel thúc đẩy các kế hoạch đối với dự án khu định cư E1 gây tranh cãi tại Bờ Tây, công bố hồ sơ mời thầu xây dựng 1.234 căn nhà. Hồ sơ mời thầu được Bộ Xây dựng và Nhà ở Israel công bố trực tuyến, bao phủ một phần trong kế hoạch rộng hơn xây dựng 3.401 căn nhà tại E1, khu vực nằm ở phía Đông Jerusalem.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.