Israel phê duyệt xây dựng 19 khu định cư Do Thái mới tại Bờ Tây

Ngày 21/12, Israel đã phê duyệt xây dựng 19 khu định cư Do Thái mới tại Bờ Tây bị chiếm đóng, giáng thêm một đòn mới vào triển vọng thành lập một Nhà nước Palestine.

Israel đã phê duyệt 19 khu định cư Do Thái mới tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ trưởng Tài chính Israel theo đường lối cực hữu Bezalel Smotrich, quyết định này nâng tổng số khu định cư mới được phê duyệt trong vài năm qua lên 69 - mức cao kỷ lục. Ngoài ra, Israel còn phê duyệt việc tái lập Kadim và Ganim - hai trong số bốn khu định cư đã bị tháo dỡ vào năm 2005, nơi người Israel trước đây bị cấm quay trở lại theo kế hoạch rút quân khỏi Dải Gaza.

Các khu định cư, vốn bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, từ lâu đã hứng chịu chỉ trích vì chia cắt lãnh thổ của một Nhà nước Palestine trong tương lai, thông qua việc tịch thu đất đai và buộc người dân bản địa phải rời đi. Theo số liệu của tổ chức giám sát chống định cư Peace Now, dưới thời chính phủ hiện nay của Israel, số lượng các khu định cư tại Bờ Tây đã tăng gần 50%, từ 141 khu vào năm 2022 lên 210 khu sau các phê duyệt mới.

Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza được người Palestine tuyên bố là lãnh thổ của Nhà nước tương lai, nhưng đã bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967. Hiện nay, hơn 500.000 người Do Thái đang sinh sống tại các khu định cư ở Bờ Tây, bên cạnh hơn 200.000 người Do Thái tại khu vực Đông Jerusalem có tranh chấp.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar: Gaza chỉ có thể được tái thiết nếu Hamas giải giáp vũ khí. Ảnh: CCTV.

Quyết định phê duyệt 19 khu định cư Do Thái mới tại Bờ Tây của Israel được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu Israel thúc đẩy giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, vốn có hiệu lực từ ngày 10/10. Liên quan đến giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, ngày 21/12, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã có cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham trong cùng ngày. Ông Saar cho biết, hai bên đã tập trung thảo luận về tình hình Dải Gaza. Ngoại trưởng Israel nhấn mạnh rằng, chỉ khi Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine Hamas giải giáp vũ khí, thì Gaza mới có thể được tái thiết. Ông Saar cáo buộc phía Hamas đang tìm cách củng cố quyền lực tại Gaza, điều mà Israel sẽ không chấp nhận.

Thanh Vân

Nguồn Sky News, Tân Hoa Xã