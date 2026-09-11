Trung Quốc đặt mục tiêu gia nhập nhóm cường quốc ô tô vào năm 2030

Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 gia nhập nhóm các cường quốc ô tô trên thế giới, với lợi thế mạnh hơn trên toàn bộ chuỗi công nghiệp đối với xe năng lượng mới (NEV) kết nối thông minh, theo kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô 5 năm được công bố ngày 11/9.

Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 gia nhập nhóm các cường quốc ô tô trên thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Các mục tiêu trên được đưa ra trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) về phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới kết nối thông minh” do 9 cơ quan chính phủ, gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, xe du lịch và xe thương mại sử dụng năng lượng mới sẽ lần lượt chiếm 70% và 40% tổng số xe mới bán ra trong cùng phân khúc tại thị trường nội địa.

Các phương tiện được trang bị chức năng lái xe tự động dự kiến sẽ được ứng dụng trên quy mô lớn vào năm 2030, trong khi công nghệ lái xe tự động ở mức độ cao được kỳ vọng triển khai trên các đường cao tốc, đường đô thị dành cho xe cơ giới và một số tuyến đường đô thị.

Kế hoạch kêu gọi tiếp tục thúc đẩy các công nghệ then chốt, đặt mục tiêu đến năm 2030 mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe chở khách giảm xuống 3,3 lít/100 km, trong khi mức tiêu thụ điện trung bình của xe chở khách chạy hoàn toàn bằng điện (BEV) ở khoảng 11,5 kWh/100 km.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong tháng 8, sản lượng và doanh số xe năng lượng mới đều tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Globaltimes.

Kế hoạch cũng yêu cầu tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu ngành, đề xuất đạt trình độ phát triển cao về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, với năng suất lao động tổng thể tăng 15% so với năm 2025; phát triển một số nhà sản xuất ô tô lọt vào top 10 toàn cầu về doanh số và các nhà cung cấp linh kiện lọt vào top 100 toàn cầu.

Số liệu mới nhất của ngành cho thấy xe năng lượng mới tiếp tục củng cố vị thế chi phối trên thị trường ô tô Trung Quốc trong tháng 8, khi doanh số xe năng lượng mới chiếm mức kỷ lục 60,6% tổng doanh số xe mới trong tháng. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong tháng 8, sản lượng và doanh số xe năng lượng mới lần lượt vượt 1,65 triệu và 1,64 triệu chiếc, đều tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.