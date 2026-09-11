Ông Vance trở thành tâm điểm chú ý tại bế mạc Hội nghị đảng Cộng hòa

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trở thành tâm điểm chú ý trong đêm bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa tại Dallas, bang Texas, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng ông tranh cử tổng thống năm 2028.

Phó Tổng thống JD Vance phát biểu tại Hội nghị đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Trong bài phát biểu tối 10/9, ông Vance nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người tham dự. Có thời điểm đám đông hô vang “48”, ám chỉ khả năng ông trở thành tổng thống thứ 48 của Mỹ. Đáp lại, ông Vance nói: “Chúng ta phải hoàn thành công việc trong tháng 11 này. Sau đó chúng ta sẽ tính đến những việc tiếp theo”, qua đó tránh đề cập trực tiếp đến kế hoạch chính trị của mình.

Được xem là một trong những nhân vật có khả năng kế nhiệm Tổng thống Donald Trump và tiếp nối phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), ông Vance vẫn chưa đưa ra quyết định về việc tranh cử năm 2028. Trong bài phát biểu, ông tập trung kêu gọi cử tri Cộng hòa duy trì sự ủng hộ đối với đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cho rằng những người không đồng tình với một số chính sách của chính quyền Tổng thống Trump không nên vì vậy mà từ bỏ đảng Cộng hòa.

Ông Vance cũng nhấn mạnh những thành tựu mà chính quyền Tổng thống Trump đạt được trong 18 tháng qua, đồng thời kêu gọi cử tri nhìn vào sự khác biệt giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, ngày 10/9. Ảnh: AP.

Sau bài phát biểu của ông Vance, Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu kết thúc hội nghị, trong đó tiếp tục kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Ông Trump cho rằng cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của đảng Cộng hòa và đề nghị những người ủng hộ coi như ông cũng có tên trên lá phiếu. Ông Trump sau đó dẫn dắt đám đông thực hiện một màn tuyên thệ mang tính mô phỏng, kêu gọi những người ủng hộ đưa gia đình và bạn bè đi bỏ phiếu.

Việc ông Vance được dành vị trí phát biểu nổi bật trong đêm bế mạc hội nghị diễn ra trong bối cảnh giới chức và những người ủng hộ đảng Cộng hòa ngày càng chú ý tới cuộc đua tổng thống năm 2028.

Theo dữ liệu từ các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2028 do Race to the WH tổng hợp, ông Vance đang dẫn đầu với 40% tỷ lệ ủng hộ, tiếp đến là Ngoại trưởng Marco Rubio với khoảng 22% và Donald Trump Jr. với khoảng 9%.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, The Hill.