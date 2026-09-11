LHQ, Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

Nhân kỷ niệm 25 năm xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres ngày 10/9 đã tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng, kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định cam kết xây dựng một tương lai không có khủng bố.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres ngày 10/9 khẳng định LHQ tiếp tục thể hiện tình đoàn kết với người dân New York, người dân Mỹ và tất cả những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công. Ảnh: Swissinfo.

Trong thông điệp nhân dịp này, ông Guterres nhấn mạnh các vụ tấn công nhằm vào Mỹ cách đây 25 năm là “một cuộc tấn công nhằm vào chính nhân loại”. Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định Liên hợp quốc tiếp tục thể hiện tình đoàn kết với người dân New York, người dân Mỹ và tất cả những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công.

Ông Guterres nhấn mạnh năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm các nước thành viên Liên hợp quốc thông qua Chiến lược Toàn cầu về chống khủng bố. Theo ông, cuộc đấu tranh chống khủng bố là nhiệm vụ chung và vẫn còn dang dở. Ông kêu gọi: “Trong khi tưởng niệm các nạn nhân, chúng ta hãy tái khẳng định cam kết chung nhằm xây dựng một tương lai không có khủng bố”.

Trong khi đó, cùng ngày, hơn 30 chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc cảnh báo một số biện pháp chống khủng bố được áp dụng trong 25 năm qua đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền con người và nguyên tắc pháp quyền. Các chuyên gia cho rằng một số quốc gia đã áp dụng biện pháp không cần thiết, không tương xứng, đồng thời kêu gọi rà soát luật pháp và thực tiễn chống khủng bố, bảo đảm phù hợp với luật nhân quyền, luật nhân đạo quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Theo kế hoạch, các lễ tưởng niệm nhằm vinh danh các nạn nhân sẽ được tổ chức vào ngày 11/9 theo giờ Mỹ tại những địa điểm xảy ra các vụ tấn công, trong đó có New York và Washington. Ảnh: Bostonglobe.

Theo kế hoạch, các lễ tưởng niệm nhằm vinh danh các nạn nhân sẽ được tổ chức vào ngày 11/9 theo giờ Mỹ tại những địa điểm xảy ra các vụ tấn công, trong đó có New York và Washington.

Ngày 11/9/2001, 4 máy bay chở khách bị không tặc. Hai máy bay lao vào 2 tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, một máy bay lao vào Lầu Năm Góc ở vùng ngoại ô Washington và chiếc còn lại rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania. Tổng số người thiệt mạng trong các vụ tấn công là 2.977 người.

Sau các vụ tấn công, Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự tại Afghanistan, Iraq và những nơi khác trong cuộc chiến chống khủng bố. Năm 2011, thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden, người bị nghi chủ mưu các vụ tấn công, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích của quân đội Mỹ.

Thanh Vân

Nguồn: UN News, NHK.