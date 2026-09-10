Thanh Hóa quy định cụ thể các khoản thu năm học 2026-2027

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 4754/SGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027.

Quy định cụ thể mức thu dịch vụ

Theo hướng dẫn, mọi khoản thu tại các cơ sở giáo dục phải có căn cứ pháp lý, đúng mức, đúng nội dung, được công khai và sử dụng đúng mục đích. Nhà trường không được tự đặt ra các khoản thu mới, thu vượt mức quy định hoặc tổ chức thu khi chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý.

Đối với những khoản chưa được quy định cụ thể, các cơ sở giáo dục phải rà soát, báo cáo và xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện.

Năm học 2026-2027, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập tiếp tục được miễn học phí theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Đối với bảo hiểm y tế, nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, lập danh sách, phối hợp thu, nộp và thực hiện các thủ tục theo quy định; không được tự ý đặt thêm các khoản thu liên quan đến bảo hiểm y tế.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập được thực hiện theo danh mục và mức thu do UBND tỉnh Thanh Hóa quy định.

Cụ thể, dịch vụ trông giữ xe có mức thu 20.000 đồng/học sinh/tháng đối với xe đạp; 40.000 đồng/học sinh/tháng đối với xe đạp điện, xe máy và xe máy điện.

Đối với hoạt động bán trú, mức thu chăm sóc bán trú là 140.000 đồng/học sinh/tháng; thuê người nấu ăn 75.000 đồng/học sinh/tháng. Tiền đồ dùng bán trú là 400.000 đồng/học sinh/năm học đối với học sinh tuyển mới hoặc lần đầu sử dụng và 200.000 đồng/học sinh/năm học đối với những năm tiếp theo.

Tiền ăn bán trú được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế, theo nguyên tắc thu đủ bù chi. Nhà trường phải công khai mức thu, phương thức thu và các nội dung chi với cha mẹ học sinh. Thực phẩm, nguyên liệu phục vụ bữa ăn phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn, chất lượng, đầy đủ hồ sơ, chứng từ.

Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non vào thứ bảy, chủ nhật và ngày hè có mức thu 45.000 đồng/cháu/ngày. Tại cấp tiểu học, dịch vụ quản lý học sinh tiết cuối buổi chiều có mức thu 92.000 đồng/học sinh/tháng. Đây đều là những dịch vụ được thực hiện trên cơ sở nhu cầu và đăng ký tự nguyện.

Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, mức thu là 12.000 đồng/học sinh/tiết. Dịch vụ làm quen tiếng Anh có mức thu 12.000 đồng/học sinh/tiết đối với giáo viên Việt Nam và 30.000 đồng/học sinh/tiết đối với giáo viên nước ngoài.

Một số khoản thu khác gồm: liên lạc điện tử 50.000 đồng/học sinh/năm học; nước uống 12.000 đồng/học sinh/tháng; học phẩm phục vụ thi, kiểm tra 63.000 đồng/học sinh/năm học ở cấp tiểu học và 84.000 đồng/học sinh/năm học ở THCS, THPT, giáo dục thường xuyên. Dịch vụ vệ sinh trường lớp có mức thu 15.000 đồng/cháu/tháng, áp dụng đối với mầm non và tiểu học.

Sở GD&ĐT lưu ý, việc quy định mức thu không có nghĩa tất cả học sinh đều phải sử dụng và đóng tất cả các dịch vụ. Những dịch vụ theo nhu cầu phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, có đăng ký; nhà trường không được tự ý tăng mức thu hoặc sử dụng nguồn thu sai mục đích.

Không để ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu thay nhà trường

Đối với hoạt động vận động tài trợ, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Nhà trường không được quy định mức tài trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc sử dụng hoạt động tài trợ để gây sức ép đối với học sinh, cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, không vận động tài trợ để thực hiện những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước. Kế hoạch vận động tài trợ phải được xây dựng, công khai và phê duyệt trước khi tổ chức vận động.

Các cơ sở giáo dục cũng không được tổ chức thu, huy động quỹ Khuyến học từ học sinh, cha mẹ học sinh dưới danh nghĩa khoản thu của nhà trường. Bảo hiểm thân thể là khoản tự nguyện, do học sinh, cha mẹ học sinh và doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện; nhà trường không tổ chức thu khoản này.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được vận động tiền để bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trường học, trông giữ phương tiện, vệ sinh trường lớp; khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên; mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình trường học.

Học sinh THCS, THPT và học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên không phải đóng tiền vệ sinh trường, lớp và công trình vệ sinh.

Đối với đồng phục, phù hiệu, học liệu, đồ chơi và các vật dụng phục vụ học sinh, việc mua sắm phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không được lợi dụng vị trí công tác để ép buộc học sinh, cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo.

Siết chặt quản lý, công khai các khoản thu

Sở GD&ĐT yêu cầu các khoản thu phải được hạch toán đầy đủ, có hóa đơn, chứng từ và công khai theo quy định. Nhà trường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thuộc diện phải thực hiện; không để giáo viên, nhân viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc cá nhân khác sử dụng tài khoản cá nhân để thu, giữ, quản lý tiền thay cho nhà trường.

Hiệu trưởng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng, quyết toán và công khai các khoản thu tại đơn vị.

Các trường phải chủ động kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức thu; kịp thời chấn chỉnh, hoàn trả những khoản thu sai quy định.

UBND các xã, phường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý phản ánh liên quan đến thu, chi và tài trợ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Linh Hương