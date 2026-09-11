Mỹ phê duyệt bán trực thăng Black Hawk cho Argentina, trị giá 140 triệu USD

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán cho Argentina 4 trực thăng UH-60L Black Hawk và một gói hỗ trợ, huấn luyện và hậu cần với tổng giá trị ước tính 140 triệu USD.

Mỹ phê duyệt bán trực thăng Black Hawk cho Argentina, trị giá 140 triệu USD. Ảnh: Zona-militar.

Trong tuyên bố ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chính phủ Argentina đề nghị mua 4 trực thăng UH-60L Black Hawk và 2 động cơ T700-GE-701D”. Các thiết bị khác trong thương vụ gồm hệ thống định vị và thông tin liên lạc, thùng nhiên liệu phụ, thiết bị cứu hộ và vận tải hàng hóa, thiết bị huấn luyện, phụ tùng thay thế và sửa chữa, thiết bị hỗ trợ cùng các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật liên quan.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Thương vụ được đề xuất này sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ, thông qua việc tăng cường an ninh cho một đồng minh lớn ngoài NATO, quốc gia đóng vai trò thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế tại Nam Mỹ”.

Theo tuyên bố, thương vụ được đề xuất có thể tăng cường khả năng của Argentina trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, bao gồm bảo đảm an ninh biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cũng như ứng phó với các tình huống nhân đạo hoặc thảm họa.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhà thầu chính của thương vụ sẽ là Sikorsky, một công ty thuộc tập đoàn Lockheed Martin. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ hiện chưa được thông báo về bất kỳ thỏa thuận bù trừ nào được đề xuất liên quan đến thương vụ tiềm năng này.

Tuyên bố cho biết việc triển khai thương vụ được đề xuất này sẽ không đòi hỏi phải điều thêm nhân sự của Chính phủ Mỹ hoặc đại diện của nhà thầu tới Argentina”. Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Thương vụ được đề xuất này sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sẵn sàng quốc phòng của Mỹ”.

Argentina được hưởng quy chế Đồng minh lớn ngoài NATO từ năm 1998, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.