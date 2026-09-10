Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Sở Y tế

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Y tế chiều 10/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế Thanh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế chuyên sâu; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường đã báo cáo tình hình hoạt động của ngành trong 8 tháng năm 2026 trên các lĩnh vực: củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường báo cáo kết quả hoạt động của ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Y tế cũng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, nêu một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc cùng những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của ngành. Đồng chí yêu cầu Sở Y tế phải nhìn thẳng vào từng tồn tại, lượng hóa rõ mức độ, xác định đúng nguyên nhân và trách nhiệm; việc gì đã nhìn thấy thì phải có giải pháp, việc gì đã giao thì phải có thời hạn, việc gì đến hạn thì phải có kết quả; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm để những hạn chế đã được nhận diện tiếp tục kéo dài.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu ngành Y tế quán triệt phương châm: “Y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là mũi nhọn đột phá; y tế điều trị đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng”; tập trung nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, hiện đại và bền vững.

“Mục tiêu cuối cùng là người dân được phòng bệnh chủ động hơn, điều trị tốt hơn, tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại tỉnh, giảm thời gian và chi phí cho người dân góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống y tế của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Sở Y tế tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó rà soát, kiểm đếm toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ trách nhiệm theo nguyên tắc “6 rõ”; tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí gắn với lập sổ sức khỏe điện tử; sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở và bố trí nhân lực phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, cần phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế; quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế; hoàn thành các chỉ tiêu về y tế dự phòng, tiêm chủng, dinh dưỡng và phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Triển khai hiệu quả các kỹ thuật đã được thẩm định, gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giảm chuyển tuyến; bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế; tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, bảo đảm các điều kiện và nguồn lực cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

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